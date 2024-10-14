Trump'a üçüncü suikast girişimi şüphesi

ABD'de başkan adayı Trump'ın konuşma yapacağı alanda silahlı bir kişi yakalandı. Bölge şerifi "suikast girişimi önlendi" dese de kefaletle serbest kalan şüpheli Trump destekçisi olduğunu savundu.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın miting yaptığı alana silahla girmek isteyen bir kişi yakalandı. Los Angeles'ın batısındaki Coachella Vadisi'nde aracı durdurulan şüpheli gözaltına alındığında Trump henüz konuşmasını yapmak üzere alana gelmemişti. Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın mitinge etkisinin olmadığını, Trump'ın güvenliğinin riske girmediğini açıkladı.

ABD basını şüphelinin 49 yaşındaki Vem Miller olduğunu yazdı.

Bölge şerifi Chad Bianco, şüphelinin mermileriyle beraber ruhsatsız iki silah, ayrıca farklı isimlerde düzenlenmiş birden fazla pasaport ve sürücü ehliyeti taşıdığını söyledi. Durdurulan aracın ruhsatsız ve plakasının sahte olduğunu belirten Bianco "yeni bir suikast girişimini önlediğimizi düşünüyorum" iddiasında bulundu.

Şüpheli Trump destekçisi mi?

Ancak Trump'ı korumaktan sorumlu Gizli Servis ise bu iddiayı doğrulamadı. New York Times gazetesine bilgi veren Gizli Servis kaynaklarına göre, şahıs Trump'a suikast gerçekleştirme niyetinde değildi.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News internet servisi şüpheli Vem Miller'le mülakat yaptı. Miller "hayatı boyunca hiç silah kullanmadığını ama onları her zaman yanında taşıdığını" öne sürdü. Miller, "Yüzde 100 Trump destekçisi olduğunu" söyleyerek suikast iddialarını yalanladı.

Miller beş bin dolar kefaletle serbest kalırken soruşturma sürüyor.

Temmuz ortasında bir kişi Pensilvanya'da miting yaptığı sırada Trump'a ateş açmış, eski Başkan'ın kulağından yaralandığı olayda bir izleyici de hayatını kaybetmişti.

Eylül ayında ise Florida'da Trump golf oynarken ikinci suikast girişimi önlenmiş, silahlı şüpheli golf sahası yakınlarında gözaltına alınmıştı.

dpa,DW / MUK,JD

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