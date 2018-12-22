Trump: 'Yalan haber medyası' olayı büyütüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasını açıkladığını doğruladı. Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yalan haberlerin" McGurk'ün istifa etmesini önemli bir olay gibi gösterdiğini öne sürdü.

Trump, Cumartesi akşamı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, McGurk'ün istifa ettiği haberini doğrularken, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi'nin zaten 2019 Şubat ayında görevinin sona ereceğini ve McGurk'ün sadece birkaç ay kala istifasını verdiğini yazdı. Trump, Obama tarafından göreve getirilen McGurk'ü tanımadığını yazarak, "Tribüne oynayan?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Yalan haber medyasının" konuyu büyüttüğünü öne sürererek, "önemsiz bir olaydan" büyük bir mesele yapıldığını yazdı. Amerikan medyası McGurk'ün, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından istifasını verdiğine yer vermişti.

New York Times gazetesi, McGurk'ün istifasına yönelik gönderdiği e-postada, çekilme kararının "şoke edici" olduğunu ve "Suriye politikasını tamamen tersine çevireceğini" belirttiğini yazdı.

McGurk, Trump'ın kararının "müttefiklerin kafasını karıştırdığını ve birlikte savaştıkları ortaklarını şaşkına çevirdiğini" belirtti. McGurk bu nedenle "yeni talimatları yerine getiremeyeceği" sonucuna ulaşarak bu yönde bir karar aldığını ifade etti.

Brett McGurk 2015 yılından bu yana IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürütüyor. McGurk göreve ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde getirilmişti.

McGurk'den önce de ABD Savunma Bakanı James Mattis istifasını sunmuştu. Mattis istifasına gerekçe olarak Başkan ile aralarındaki görüş ayrılıklarını sunmuştu. Mattis istifasında, "Görüşleri sizinkine daha yakın bir savunma bakanıyla çalışma hakkınız var. Bu yüzden görevden ayrılma kararım kendim için doğru" ifadesini kullanmıştı.

dpa/GA,ÖA

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