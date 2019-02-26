 Trump ve Kim ikinci kez buluşuyor | DÜNYA | DW | 26.02.2019

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DÜNYA

Trump ve Kim ikinci kez buluşuyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın Hanoi kentinde bir araya geliyor. İki liderin Singapur'dan sonraki ikinci yüz yüze görüşmesinin gündeminde nükleer silahlar öncelikli.

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Trump salı gecesi Hanoi'ye vardı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Çarşamba günü bir araya geliyor.

İkilinin geçen yıl Haziran ayında Singapur'da gerçekleştirdikleri görüşmenin üzerine ikinci yüz yüze toplantısının gündeminde ise Pyongyang'ın nükleer silahlarının başı çekmesi bekleniyor.

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Akşam saatlerinde bir yemekli toplantıda danışmanları ile birlikte bir araya gelmesi beklenen ikilinin görüşmeleri Perşembe günü devam edecek. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, iki liderin bire bir görüşmeden sonra yemekli toplantıya geçeceğini ve burada kendilerine tercümanların eşlik edeceğini açıkladı.

Washington yönetimi Kuzey Kore'nin mevcut nükleer silahlarını tamamen yok etmesini ve nükleer programını sonlandırarak Kore Yarımadası'nı bu silahlardan arındırmasını talep ediyor.

Pyongyang tarafı ise 1950 ile 1953 yılları arasında yaşanan ve teknik olarak halen devam eden Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasını ve Kuzey'e uygulanan yaptırımların azaltılmasını talep ediyor.

"Muazzam zirve"

ABD Başkanı'nın Kim ile görüşmesi öncesinde Vietnam Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Vietnam'a doğru hareket etmeden bir gün önce basın mensuplarına bir açıklama yapan Trump, "muazzam bir zirve" beklentisinde olduğunu ve gündemde nükleer silahsızlanma olacağını belirtti.

Salı gecesi Hanoi'ye varan Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak karşılama için Hanoi halkına teşekkür etti. Başkan, "Vietnam'a şimdi vardım. Hanoi'deki muhteşem karşılama için herkese teşekkür ederim. Harika bir kalabalık ve büyük bir sevgi!" ifadelerini kullandı.

Kim de Salı günü erken saatlerde trenle Vietnam'ın kuzeyinden giriş yapmış, buradan makam aracı ile Hanoi'ye geçmişti.

Gündem yoğun

Trump ve Kim'in Singapur'daki görüşmesinden dört ana gündem maddesi çıkmıştı. Bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi düzeyde yeniden tesis edilmesi, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması ve savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerlerinin cenazelerinden kalanların ülkelerine geri gönderilmesi olarak öne çıkmıştı.

Singapur görüşmesinin ardından ABD'li askerlerin cenazelerinden kalanların bir kısmının geri gönderilmesi dışında somut bir adım atılmamıştı.

İkilinin görüşmelerinin kalınan noktadan devam edeceği tahmin edilirken, özellikle Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan hangi şartlar altında arındırılacağı ve arındırma takvimi konusunda bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

Pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, "Acelem yok ve kimseyi acele ettirmek istemiyorum. Sadece (nükleer) deneme olmasın istiyorum. Deneme yoksa hepimiz mutluyuz" şeklinde konuştu.

US-Präsident Donald Trump und Nordkorea-Präsident Kim Jong Un

Kim (solda) ve Trump geçen yıl Haziran ayında Singapur'da ilk kez bir araya gelmişti

DW,AP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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