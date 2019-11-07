Trump: Ticareti 100 milyar dolara çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ve eşi Melanie Trump tarafından karşılandı.

Beyaz Saray girişindeki karşılama sonrasında iki lider ve eşleri Oval Ofis’e geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreliğine içeri alınan gazetecilere, daha sonra kapsamlı bir basın toplantısı düzenleneceğini hatırlatarak uzun bir açıklama ihtiyacı görmediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise ikili ticari ilişkileri 20 milyardan 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Rus hava savunma sistemleri S-400’ler konusunun ve F-35 savaş uçakları programının da konuşulacağını kaydetti.

Erdoğan ile "iyi" ilişkileri bulunduğunu ve "çok iyi arkadaş" olduklarını söyleyen Trump, Suriye ile ilgili olarak da "bölgedeki askerleri geri çekmeye devam edeceklerini, ama petrolü yine ellerinde bulunduracaklarını" ifade etti.

Trump ile Erdoğan kısıtlı katılımlı yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirecek, sonrasında bir saatlik daha geniş katılımlı çalışma yemeğine geçilecek.

Trump ile Erdoğan’ın TSİ 23.10’da düzenlemesi öngörülen ortak basın toplantısı öncesinde ABD’li senatörlerin katıldığı bir saat 10 dakikalık bir toplantı planlanmış olması dikkat çekti. Toplantıya, Trump’ın Suriye’den asker çekme kararını ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlediği askeri harekâtı en sert şekilde eleştiren Lindsay Graham gibi senatörlerin katılacağı belirtiliyor.

DW/BK,SSB

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