 Trump sanal düelloyu boykot ediyor | DÜNYA | DW | 08.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump sanal düelloyu boykot ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci televizyon düellosunun sanal yapılması kararını reddetti. Trump, düelloya katılmak yerine taraftarlarıyla buluşacak.

default

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, başkanlık yarışında rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'la önümüzdeki Perşembe akşamı karşı karşıya geleceği televizyon düellosunun kapalı bir stüdyoda gerçekleşmesi yerine sanal münazara şeklinde düzenleneceği açıklamasını boykot etti.

Fox Business kanalına yaptığı açıklamada format değişikliğinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Trump, "Zamanımı sanal bir tartışmada kaybetmeyeceğim" diye konuştu.

Trump'ın seçim kampanyası sorumlusu Bill Stepien de Trump'ın televizyon düellosu yerine taraftarlarıyla buluşacağı bir etkinliğe katılacağını açıkladı. Sunulan yeni formatın üzücü bir karar olduğunu belirten Stepien, bunun sadece Biden'e yarayacağını savundu.

Stepien, seçmenlerin adayları görebileceği bir fırsatı iptal etmeden katılımcıların güvenliğinin sağlanabileceğini söyledi.

Sanal düello CPD'nin kararıydı

Münazaranın salgın nedeniyle sanal yapılması, bağımsız bir organizasyon olan ve tartışmaları organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) tarafından gündeme getirilmişti. Komisyon, adayların farklı yerlerden bağlanacağını ve münazaranın internet üzerinden gerçekleşeceğini açıklamıştı. Moderatör ve konuklar da planlandığı gibi Florida eyaletinin Miami kentindeki stüdyoda olacaktı.

Trump'ın tedavisinin yeni tamamlandığı ve münazaranın gerçekleşeceği 15 Ekim'e kadar hastalığı bulaştırabileceği gerekçesiyle nasıl yapılacağı tartışma konusuydu. Demokratların adayı Biden da Trump'ın virüsü bulaştırma ihtimali varsa düellonun yapılmaması gerektiğini söylemişti.

Üç gün sonra Beyaz Saray'a geri döndü

29 Eylül'de yapılan ilk televizyon düellosu , iki adayın karşılıklı suçlamalarına sahne olmuştu. Televizyondan canlı yayınlanan tartışma programından kısa bir süre sonra da Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Askeri bir hastanede üç gün tedavi gören Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'a dönmüştü.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları Biden'ın 10 puan önde  olduğunu gösteriyor.

Başkanlık yarışının üçüncü ve son düellosunun ise 22 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Reuters,dpa/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump taburcu edildi

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 tedavisi gördüğü hastaneden dördüncü günde taburcu edildi. Trump, "Covid'den korkmayın" dedi.  

Benzer içerik

Kombobild Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden

Anket: Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti 04.10.2020

Reuters/Ipsos anketine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19'a yakalanmasının ardından Demokrat Partili rakibi Joe Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti. Trump salgını ciddiye almamakla eleştiriliyordu.

USA I TV-Duell zwischen den US-Vize-Kandidaten Kamala Harris und Mike Pence

Harris ve Pence kozlarını televizyonda paylaştı 08.10.2020

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimde Başkan yardımcılığına aday olan Mike Pence ile Kamala Harris televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.

US-Präsident Trump und Ehefrau Melania

Dünyadan Trump çiftine geçmiş olsun mesajları 02.10.2020

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajları yağıyor. Trump'ın virüse yakalanması seçim yarışının nasıl devam edeceğini de tartışmaya açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Louise Glück

Nobel Edebiyat Ödülü ABD'li şair Louise Glück'e verildi

ABD’li şair Louise Glück 2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  