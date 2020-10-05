Trump taburcu edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Hastanesi'nden taburcu edilmesi sonrası Beyaz Saray'a döndü. ABD televizyonlarına yansıyan görüntülerde, Trump'ın hastaneden ayrılırken cerrahi maske taktığı görüldü. Trump, basın mensuplarının Beyaz Saray'da kaç kişinin enfekte olduğu sorusuna "Teşekkürler" şeklinde yanıt vermekle yetindi. Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'da devam edilmesi bekleniyor.

Trump'ın doktorları basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, 74 yaşındaki ABD Başkanı’nın henüz hastalığı geride bırakmış olmasa da, taburcu edilme kriterlerini yerine getirdiğini ve tedavisinin Beyaz Saray'da sürdürülebileceğini açıkladı. Trump'ın 72 saatten bu yana ateşinin çıkmadığı ve kanındaki oksijen seviyesinin de normal seyrettiği ifade edildi. Basın mensuplarının akciğerde olası bir zarar meydana gelip gelmediği sorusuna ise doktorların kaçamak yanıtlar vermeyi tercih ettiği gözlendi. Ayrıca, Trump'ın cuma günü hastaneye sevk edilmeden kaç gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı sorusu da yanıtsız kaldı. Trump'ın ne kadar süre karantinada kalacağı henüz bilinmiyor.

"Covid'den kormayın"

ABD Başkanı Twitter hesabından paylaştığı video mesajında, "Virüsün size baskın çıkmasına izin vermeyin. Korkmayın" dedi. Tekrar çalışmaya başlayacağını da söyleyen ABD Başkanı, "Önümüze bakacağız. Virüsün hayatınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Dışarı çıkın, dikkatli olun!" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Sözcüsü Nancy Polesi, Trump'ın Beyaz Saray'a bu kadar hızlı dönüşünün "siyasi güdümlü" olmadığını umduğunu kaydetti. Reuters'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump cuma günü hastaneye nakledilme konusunda isteksiz davrandı. Trump'ın Beyaz Saray'daki tedavisinde Remdevisir adlı ilacın beş gün daha kullanılacağı bildirildi.

Trump, 15 Ekim'de Demokrat rakibi Jo Biden ile karşı karşıya geleceği televizyon düellesonu da katılmak istediğini ifade etti. ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Anketlere göre, Biden önde seyrediyor.

Reuters/BÖ,TY

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