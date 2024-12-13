Trump: Rusya'ya ABD füzeleri fırlatmak çok büyük bir hata

ABD'de Başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump, Rus topraklarının derinliklerine ABD füzeleriyle saldırmayı "delilik" diye nitelendirdi, Ukrayna savaşını sona erdirecek "çok iyi" bir planı olduğunu söyledi.

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek Başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump, Rus topraklarına füze saldırılarını "büyük hata" olarak nitelendirdi.

Trump Time dergisine verdiği röportajda, Rus topraklarının derinliklerine ABD yapımı füzelerle saldırılmasını eleştirerek "Olup bitenler delice. Çılgınlık. Rusya'nın yüzlerce mil derinliklerine füze göndermeye şiddetle karşıyım. Bunu niye yapıyoruz? Sadece savaşı daha da tırmandırıp durumu daha da kötüleştiriyoruz. Buna izin verilmemesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, "Sadece füzeler değil, diğer tür silahlar da var. Ve ben bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir hata" diye konuştu.

ABD'de Joe Biden yönetimi geçen ay Ukrayna'nın, Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yeşil ışık yakmıştı.

"Çok iyi bir planım var"

Time'a verdiği röportajda, savaşta ölenlerin sayısının özellikle geçen ay şaşırtıcı boyutlara ulaştığını belirten Trump, her iki tarafla da görüştüğünü, bu işi bitirmenin her iki tarafa da yarar sağlayacağını ifade etti. Trump, Kiev yönetiminin bir barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda Ukrayna'ya askerî ve insanî yardımları kesip kesmeyeceği sorusuna ise "Çok iyi bir planım var ama ifşa etmeye başlarsam neredeyse işe yaramaz bir plan haline gelir" yanıtını verdi.

Donald Trump, 5 Kasım'daki Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusunu ise "Bunu size söyleyemem. Uygunsuz olur" diyerek yanıtsız bıraktı.

Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi vesilesiyle yapılan röportajda konuşan Trump, Ukrayna'yı terk edip etmeyeceği şeklindeki soruya ise "Ben bir anlaşmaya varmak istiyorum. Ve bir anlaşmaya ulaşmanın tek yolu, terk etmemektir" yanıtını verdi.

Biden yönetiminden art arda yardım paketleri

Trump, Paris'te Notre Dame kilisesinin resmi açılışı vesilesiyle gittiği Paris'te Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir araya gelmişti. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Zelenskiy'nin görüşmede, girişilecek bir müzakere sürecinde Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin de yer alması talebine vurgu yaptığını belirtti.

ABD'de Biden yönetimi geçen Cumartesi günü Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat için 988 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizat için 500 milyon dolarlık yeni bir paket sağlanacağını, sevkiyatın ABD ordu envanterinden yapılacağını duyurdu.

rtr,AFP/BK,TY

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