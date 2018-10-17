Trump: Pompeo'ya deşifre de görüntü de verilmedi

ABD Başkanı Donald Trump Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kendilerine herhangi bir görüntü ya da deşifre verilmediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu olayına dair [ses] deşifresi ya da görüntü asla verilmedi ya da gösterilmedi. Yalan haber" diye yazdı.

Türkiye'nin Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili elinde bulunan ses kayıtlarını hafta içinde Ankara'yı ziyaret eden Pompeo'ya verdiği iddia edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iddiaları reddetmiş, Türkiye'nin herhangi bir ülkeye ses kaydı vermediğini söylemişti.

Arnavutluk ziyareti sırasında konuşan Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayıyla ilgili ortaya çıkacak sonuçları tüm dünya ile paylaşacaklarını belirterek, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada Ankara'yı ziyaret eden Pompeo'nun Türk yetkililerden Kaşıkçı olayıyla ilgili "eğer varsa" ses kayıtlarını isteyeceğini söylemişti. Trump, Türkiye'nin elindeki olası kanıtlarla ilgili, "Olup olmadığından henüz emin değilim. Muhtemelen var" ifadesini kullanmıştı.

Polis konsolosluk binası ve konuttaki incelemelerini tamamladı.

Konsolusluk çalışanları ifade verdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada savcıya ifade verdi.

Tamamı Türk vatandaşı olan 15 çalışanın tanık olarak savcının karşısına çıktı. İfade verenler arasında başkonsolosun makam şoförü, konsolosluğun teknik sorumlusu, santral görevlisi ve muhasebe sorumlusunun da bulunduğu belirtiliyor.

Haberler ses kayıtlarına dayanıyor

Amerikan ve Türk basınındaki Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ve cesedinin parçalandığına dair haberler, Türk yetkililerin ses kayıtlarına dayanarak sızdırdığı iddia edilen bilgilere atfediliyordu.

Türk yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için girdiği konsoloslukta öldürüldüğüne inandıklarını önceden belirtmişti. Adli makamların Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ve konsolosluk konutunda yaptığı arama ve incelemenin ardından bir Türk yetkili Associated Press haber ajansına Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair "kesin kanıt" bulunduğunu açıklamıştı.

Washington Post gazetesi yazarı olan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğundan bir daha çıkmadı. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını reddederek gazetecinin konsolosluktan aynı gün ayrıldığını öne sürmüştü.

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