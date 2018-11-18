 Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor | DÜNYA | DW | 18.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinlemek istemediğini söyledi. Trump, kayıt için "şiddet dolu" derken, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlığında olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin tapeyi dinlemesi için bir neden olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tapeleri ABD'ye verdiğini doğrulayan Trump, ses kayıtları için "Acı çekmenin kaydı. Korkunç bir kayıt. Bu konuda tamamen bilgilendirildim ve dinlemem için bir neden yok" dedi. Fox News'a konuşan Trump, 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın başına gelenler için "şiddet dolu, çok vahşi ve berbat" değerlendirmesini de yaptı.

Türkiye geçen haftalarda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapeleri Batılı ülkelerle paylaştığını duyurmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD'ye verdik

Gözler ABD'nin Kaşıkçı raporunda

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını duyurdu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" dedi. 

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna vardığını öne sürmüştü. 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğinin ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünün CIA tarafından tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edilmişti.

Daha fazlasını okumak için: "CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor"

Akar: Kaşıkçı'nın cesedi ülkeden çıkarılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kanada'nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili açıklamada bulundu.

CNN Türk haber kanalı, Akar'ın forumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruya, "Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye'yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler" yanıtını verdiğini aktardı.

Suudi Arabistan'da savcılık, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hakkında suçlama yöneltilen 11 zanlıdan beşi için idam cezası istendiğini açıklamıştı.  Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç" olduğunu duyurmuştu. Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalandığı dile getirilirken, cesedin konsolosluk dışında bir işbirlikçiye teslim edildiği belirtilmişti.

Daha fazlasını okumak için: Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

Video izle 45:12
Şimdi canlı
45:12 dk

Kaşıkçı cinayeti: Olay nasıl aydınlatılacak?

AP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Cemal Kaşıkçı kim?

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim? (19.10.2018)  

Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD’ye verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerindeki ses kayıtlarını Suudiler ve Amerikalıların yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlere verdiklerini söyledi. (10.11.2018)  

Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

Suudi Arabistan'da savcılık Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam cezası istedi. Kaşıkçı için ölüm emrinin İstanbul'da verildiği de açıklandı. (15.11.2018)  

"CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor"

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardı. (17.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kaşıkçı cinayeti: Olay nasıl aydınlatılacak?  

Benzer içerik

Jamal Khashoggi

AB'den Kaşıkçı için şeffaf soruşturma talebi 18.11.2018

Avrupa Birliği, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma istedi. ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladıkları raporun iki gün içerisinde yayınlanacağını söyledi.

Ermordeter Journalist Jamal Khashoggi

Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi 15.11.2018

Suudi Arabistan'da savcılık Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam cezası istedi. Kaşıkçı için ölüm emrinin İstanbul'da verildiği de açıklandı.

Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

"CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor" 17.11.2018

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fethullah Gulen (Reuters/C. Mostoller)

Trump: Gülen'in iadesi gündemde değil

ABD Başkanı Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili iddialara yönelik "Hayır gündemde değil" dedi. Trump, Erdoğan'la iyi geçindiklerini ve Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  