 Trump: Kaşıkçı için Türkiye′ye müfettiş gönderdik | DÜNYA | DW | 11.10.2018

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DÜNYA

Trump: Kaşıkçı için Türkiye'ye müfettiş gönderdik

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Amerikalı müfettişlerin Türkiye'de olduğunu söyledi. Trump'ın açıklaması Ankara'daki kaynaklar tarafından yalanlandı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

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ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasından Suudi Arabistan'ın sorumlu olabileceğine dair imada bulundu. Trump'ın bu çıkışı, senatörlerin Riyad'a yaptırım uygulanması için ABD Başkanına yaptığı çağrının ardından geldi. (11.10.2018)

ABD Başkanı Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi tarafıyla en üst düzeyde görüşmeler yaptığını söyledi. Beyaz Saray konuyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile temas kurdu. (10.10.2018)

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da kaybolmasıyla bağlantılı oldukları iddia edilen 15 Suudi vatandaşı hakkındaki ayrıntılar netleşiyor. Washington Post, olayda ABD istihbaratının ihmali olabileceğine işaret etti. (10.10.2018)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenleri çözmek için ABD'den müfettişlerin Türkiye'de olduğunu söyledi. ABD'de yayınlanan "Fox & Friends" programına konuk olan Trump, "Çok sert davranıyoruz. Bizim orada müfettişlerimiz var. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu çözmek istiyoruz" dedi.

Soruşturmaya ilişkin bilgi vermeyen ABD Başkanı, kayıp olan Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili "Binaya girdi ve geri çıkmış gibi durmuyor" değerlendirmesini yaptı. 

Suudi yönetiminin Kaşıkçı'yı gözaltına almak için yaptığı planın ABD istihbaratına takıldığı yönünde Washington Post'ta çıkan haber de Trump'a soruldu. Trump, "Bu çok üzücü bir şey olurdu ve muhtemelen çok yakında bunu öğreneceğiz." dedi. Trump ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri için "mükemmel" değerlendirmesini yaptı. Kaşıkçı'nın kaybolmasının ilişkileri tehlikeye atıp atmayacağı sorusuna ise "Ne olduğunu bulmam gerekiyor" yanıtını verdi.

Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmeden önce görülmüştü

Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmeden önce görülmüştü

Ankara'dan müfettiş açıklamasına yalanlama

Trump'ın olayla ilgili Türkiye'ye müfettiş gönderdikleri yönündeki açıklamasına Ankara'dan yalanlama geldi. Anadolu Ajansı'nda yer alan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, "Kaşıkçı olayı ile ilgili ABD'nin müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil" denildi.

Washington Post gazetesinde Suudi Arabistan üzerine yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Kaşıkçı son olarak resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul'da başkonsolosluğuna giriş yapmıştı. Geçmişte Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapan Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhindeki görüşleri yüzünden tutuklanabileceği endişesiyle 2017'de ABD'ye taşınmıştı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Suudi Arabistan 180 ülke arasında 169'uncu sırada bulunuyor. Suudi Arabistan'da 25 ila 30 profesyonel ve amatör gazetecinin tutuklu olduğu tahmin ediliyor.

AP,rtr,DW/ÖA,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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