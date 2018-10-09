 Trump: Kaşıkçı öldürüldüyse Suudilere ağır bir ceza vereceğiz | DÜNYA | DW | 13.10.2018

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DÜNYA

Trump: Kaşıkçı öldürüldüyse Suudilere ağır bir ceza vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüş olması halinde Suudi Arabistan’a "ağır bir ceza" vereceklerini söyledi.

USA Präsident Trump spricht vor Anhängern über die Berufung von Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof (Reuters/Y. Gripas)

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" (60 Dakika) adlı programa katılan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Kaşıkçı’nın Riyad’ın talimatı ile öldürüldüğüne dair iddiaları reddetti. Uluslararası düzeyde kaygı yaratan iddialara ilişkin IMF Başkanı Lagarde "dehşete kapıldığını" söyledi. (13.10.2018)

Türkiye muhattaplarına ve basına Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünü söylüyor. Washington Post'ta çıkan haber, konsoloslukta ortam dinlemesi yapıldığını gösteriyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı. (12.10.2018)

Suudi Arabistan'dan bir delegasyon, ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasını görüşmek üzere Türkiye'ye gitti. Suudiler hukuk, siyaset ve istihbarat temsilcileriyle görüşecek. (12.10.2018)

Suudilerin Kaşıkçı'yı öldürmüş olup olamayacağı sorusuna verdiği yanıtta Trump, "Bunu henüz hiç kimse bilmiyor ama muhtemelen bunu bulacağız. Soruşturuluyor, çok çok ciddi bir biçimde bakılıyor. Durumun böyle olması halinde bu bizi son derece üzer ve öfkelendirir” dedi.

ABD Başkanı "Şu anda inkar ediyorlar ve şiddetli bir biçimde inkar ediyorlar. Onlar olabilir mi? Evet" şeklinde konuştu. Trump iddiaların doğru çıkması Washington'un Suudilere "ağır bir ceza" vereceğini söyledi.

Cezanın hangi sertlikte olabileceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtta Trump, "Çok şey söz konusu. Bilhassa da belki bu adam bir muhabir olduğu için, bu böyle. Bunu benden duyduğunuza belki şaşıracaksınız ama burada gerçekten korkunç ve iğrenç bir şey var. Eğer durum buysa ki bunu önce görmemiz gerek, işin en temeline ineceğiz ve ağır bir cezası olacak" diye konuştu.

Trump söz konusu cezanın Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının durdurulması şeklinde olmayacağını belirtti. Boeing, Lockheed, Raytheon vb. Amerikan firmalarındaki istihdama zarar vermek istemediğini belirten Trump, Rusya ve Çin'in de talip olduğu silah siparişlerini ABD'nin aldığını ve bunları kaybetmek istemediğini kaydetti. Trump "Ceza vermenin başka yolları var" dedi.

Perşembe günü kaydedilen ve Cumartesi günü internet üzerinden bir bölümü yayınlanan röportajın tamamı Pazar akşamı yayınlanacak.

Çavuşoğlu: Suudi Arabistan iş birliği yapmalı

Kayıp Suudi gazetecinin durumuyla ilgili bir açıklama da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu "Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz" dedi.

Maas'tan Suudi Arabistan'a çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın durumunu aydınlatmasını istedi. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a bir mülakat veren Maas "Vahim iddialar karşısında, gazetecinin başına ne geldiğinin ivedilikle aydınlatılması gerek" dedi. Maas "Gazetecilerin dünya çapında meslekleri nedeniyle gittikçe daha fazla tehdide ve saldırıya uğramasını kabul edemeyiz" diye konuştu.

DW, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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