 Trump göstericileri tehdit etti | DÜNYA | DW | 19.06.2020

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DÜNYA

Trump göstericileri tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yapacağı miting öncesi protestoculara "anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular“ diye seslenerek "kendilerine anlayışlı davranılmayacağı" uyarısı yaptı.

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Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kampanyasına bu hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Oklahoma eyaletinin ikinci büyük kenti olan Tulsa‘da düzenlenecek mitinge ülkenin çeşitli eyaletlerinden protestocuların da gelmesi bekleniyor. Trump miting öncesi protestoculara tehdit niteliğinde bir uyarıda bulunarak, "kendilerine anlayışlı davranılmayacağını" söyledi.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oklahoma'ya giden protestocular, anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular ve ayak takımı, lütfen anlayın, New York'ta, Seattle'da ya da Minneapolis'te olduğu gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok daha farklı bir görünüm olacak!" ifadelerini kullandı.

Tulsa kenti belediye başkanı G.T. Bynum karışıklık çıkması endişesi nedeniyle mitingin yapılacağı alan ve çevresi dahil kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Bynum başka eyaletlerde şiddet yanlısı ve zarar verici davranışlarda bulunan grupların hafta sonunda mitingde karışıklık çıkarmak üzere Tulsa'ya gelmelerinin beklendiğini söyledi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında polis şiddeti ve ırkçılığa karşı haftalardır süren protesto gösterilerinin bazılarında şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı. Beyaz Saray'ın dışında yapılan bir gösteride ise güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma yaşanmıştı.

Koronavirüs endişesi

Öte yandan dünyada toplam vaka sayısında zirvede olan ABD'de mitingin 19 bin kişilik kapalı bir etkinlik alanında yapılacak olması endişe yaratıyor.

Mitingin yapılacağı Oklahoma'da Çarşamba günü günlük yeni vaka sayısı zirve yaparak 450'ye ulaştı.

Mitingde maske dağıtılacağı açıklansa da Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany maske takmanın kişisel bir tercih olduğunu belirterek kendisinin takmayacağını söyledi.

Oklahoma'nın Cumhuriyetçi valisi Kevin Stitt de Beyaz Saray'ın tavisyesine uyarak maske takma zorunluluğu getirmeyeceğini açıkladı.

dpa / SSB, BK

© DeutscheWelleTürkçe

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