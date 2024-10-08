Trump: ABD'de çok fazla kötü gen var

ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin birçoğunun "birden çok insan öldürdüğünü" öne süren Trump, "Katil olmak genlerinde var" dedi. Trump'ın sözlerine Beyaz Saray'dan tepki geldi.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan eski Başkan Donald Trump, düzensiz göçmenlerin işlediğini öne sürdüğü cinayetlerden bahsettiği konuşmasında ülkede "çok fazla kötü gen" mevcut olduğunu savundu.

Muhafazakâr çizgideki gazeteci Hugh Hewitt'e verdiği röportajda Trump, "Peki ya insanların açık bir sınıra gelmesine izin verilmesine ne demeli? Bunların 13 bini katil. Bunların birçoğu birden çok daha fazla insan öldürdü ve şimdi mutlu mutlu ABD'de yaşıyorlar. Ben şuna inanıyorum: Katil olmak onların genlerinde var. Ve şu anda ülkemizde çok fazla kötü gen mevcut" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın, söz konusu sözleri sarf ederken, geçen ay yayımlanan bir mektuba atıfta bulunduğu belirtiliyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından muhafazakâr Kongre üyesi Tony Gonzales'e gönderilen mektupta, ülkeye yasal ve yasa dışı yollarla giren göçmenlere dair ICE'nin hazırladığı listede adı geçen 13 bin 99 kişinin cinayetten hüküm giydiği ifade edilmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı: Veriler yanıltıcı

İç Güvenlik Bakanlığının sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu istatistiklerin yanıltıcı olduğunu söyledi. Sözcü, "Söz konusu mektuptaki veriler yanlış yorumlanmaktadır. Söz konusu veri onlarca yıl geriye gitmekte ve ülkeye 40 yılı aşkın süre önce girmiş kişileri de içermektedir. Bu kişilerin büyük çoğunluğu hakkındaki gözetim kararı, bu yönetimden çok daha uzun süre önce verilmiştir" diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın kampanya ekibinden, eski Başkan'ın sözlerini savunan bir açıklama da geldi. Trump kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump, söz konusu sözleri sarf ederken elbette göçmenlerden değil, katillerden bahsediyordu. Medyanın, sırf Başkan Trump hakkında kötü bir manşet atabilmek için, katil, tecavüzcü ve yasa dışı suçluları her zaman hızlı biçimde koruma altına alması oldukça tiksindirici" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ve Kamala Harris 5 Kasım'da başkanlık için yarışacak Fotoğraf: Alex Wong/Getty Images

Beyaz Saray'dan eleştiri

Trump'ın açıklamalarına ilişkin bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Trump'ın sözlerini kınayan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Bu tür bir dil nefret doludur, iğrençtir, uygunsuzdur ve bu dilin ülkemizde yeri yoktur" dedi.

Bu, Trump'ın, kampanya sürecinde göçmenleri hedef aldığı ilk beyanı değil. Düzensiz göçmenlerin ülkede doğan ABD'lilerden daha fazla suç işlediğine ilişkin savların doğru olmadığını ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışmanın varlığına rağmen Trump, daha önce de göçmenlerin cinayet işlemeye meyilli olduğu yönünde mesajlar vermişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde, Demokrat Parti'nin adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı yarışacak.

Reuters / BÜ, JD

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