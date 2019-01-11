 Trump′ın eski danışmanı kefaletle serbest bırakıldı | DÜNYA | DW | 25.01.2019

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DÜNYA

Trump'ın eski danışmanı kefaletle serbest bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına Rusya'nın destek olduğu iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Trump'ın eski danışmanı Roger Stone kefelatle serbest bırakıldı.

Roger Jason Stone Jr. US-amerikanischer Politikberater (picture-alliance/Zuma/D. Christian)

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016'daki seçim kampanyasındaki danışmanlarından Roger Stone gözaltına alınmasının ardından Florida'da çıkartıldığı Federal Mahkeme'de kefaletle serbest bırakıldı. Amerikan medyasının haberlerinde, Stone'un 250 bin dolar kefalet ödediği belirtildi. 

Roger Stone, soruşturmaya engel olma, yalan ifade ve tanığı etkileme suçlarından sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. 

Clinton'ın e-postaları

İddianame, Trump'ın seçim kampanya ekibinin, 2016 yazı itibarıyla Demokrat aday Hillary Clinton'ın e-postalarının çalındığından ne şekilde haberdar olduğunu ortaya koyan, şimdiye kadarki en detaylı bulguları içeriyor. Seçim kampanyasından ismi açıklanmayan üst düzey yetkililerin, çalıntı e-postaların ne zaman ifşa edileceğini danışmak üzere Stone ile bağlantı kurdukları suçlaması da iddianamede yer alıyor.

Dosyada Stone'un e-postalarla ilgili yaptığı görüşmelerin tutanaklarının da bulunduğu belirtiliyor. Roger Stone ayrıca meclis istihbarat komitesine de yalan ifade vermekle suçlanıyor.

İddianamede Stone ile, e-postaları yayınlayan Wikileaks platformu ya da Clinton'ın ekibinin bilgisayarlarını hack'lemekle suçlanan Rus yetkililer arasında doğrudan bir bağlantı ise kurulmuyor.

Beyaz Saray: Başkan'la bağlantısı yok

İddianamenin hazırlanması ve Stone'un gözaltına alınmasının ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Trump'ın basın sözcüsü Sarah Sanders, savcılığın iddianamesinin ve iddianamede yer alan suçlamaların Başkan ya da Beyaz Saray  ile bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayarak "Başkan yanlış hiçbir şey yapmadı" dedi.

Uzun yıllar Trump'ın yakın çevresinde yer alan Stone, başkanlığa adaylığını koyma döneminde de Trump'a destek vermiş ve seçim kampanyasında bir süreliğine danışmanlığını yapmıştı. Stone ile Trump arasında ilişkinin seçimler sonrasında da devam ettiği biliniyor.

AP/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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