 Trump′ın eski avukatı: Başkan bir ırkçı, dolandırıcı ve düzenbaz | DÜNYA | DW | 27.02.2019

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DÜNYA

Trump'ın eski avukatı: Başkan bir ırkçı, dolandırıcı ve düzenbaz

Donald Trump'ın hüküm giyen eski avukatı Michael Cohen, ABD Temsilciler Meclisi komitesi önündeki ifadesinde Başkan'ı amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır bir insan olarak niteledi.

USA Washington - Michael Cohen vor Aussage (Reuters/J. Ernst)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hüküm giyen ve mesleki ehliyetini kaybeden eski avukatı Michael Cohen Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi'nde ifade verdi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cohen, 2016 başkanlık seçimleri öncesi Trump'ın muhtemel Rusya bağlantıları ve Hillary Clinton'ın emaillerini sızdıran Wikileaks dosyaları hakkında bilgi verdi.

Cohen, seçimler öncesi Trump'ın çocukları ve şirketi aracılığıyla Moskova'da bir gayrimenkul projesi yürüttüğü iddialarının doğru olduğunu öne sürdü. Başkanlık yarışı sırasında Trump, Rusya'da çıkarı olan herhangi bir yatırımı olmadığını söylemişti.

Trump'ın doğrudan Rusya'dan çıkar sağlayacak bir anlaşma içine girdiğine dair bir kanıtı olmadığını belirten Cohen, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilerinin "tuhaf" bir şüphe yarattığını belirtti.

Ağustos 2017'de ABD Kongresi'ndeki ifadesinde yalan söylediğini kabul eden Cohen, söz konusu ifade ile ilgili olarak Trump'ın kendisine doğrudan yalan söyleme talimatı vermediğini dile getirdi. Ancak eski avukat Kongre'ye sunduğu ifadesinin, Trump'ın diğer avukatları ve danışmanları tarafından kontrol edildikten sonra yetkililere iletildiğini söyledi.

Cohen, 2016'nın Haziran ayında New York'taki Trump Tower'da Ruslarla gerçekleştiği öne sürülen görüşmede Başkan'ın oğlu Donald Jr'ın hazır bulunduğu açıkladı.

Böylesine bir görüşmenin Trump'ın kendisinin haberi olmadan gerçeklemesinin mümkün olmadığını belirten Cohen, tezini desteklemek için Başkan'ın oğlunun muhakeme yeteneğine güvenmemesini gösterdi.

Wikileaks belgeleri

Cohen, 2016 seçimlerine giden süreçte aralarında Hillary Clinton'ın emaillerinin de aralarında bulunduğu Demokratik Ulusal Komite yazışmalarının kamuoyuna sızdırılacağı bilgisine Trump'ın önceden sahip olduğunu iddia etti.

Eski avukat, bilgisayar korsanlarının söz konusu yazışmaları ele geçirdiğinden ve Wikileaks aracılığıyla sızdırılacağından haberdar edilmesi üzerine Trump'ın "Bu harika olmaz mı?" şeklinde tepki gösterdiğini kaydetti.

Cohen, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın doğrudan Trump'ın eski siyasi danışmanı Roger Stone ile telefonda görüştüğünü belirtti. Söz konusu sızıntılar sonrası Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyası büyük yara almış ve Trump'ın seçilmesine giden yolda Cumhuriyetçi adaya büyük bir avantaj sağlamıştı.

USA Washington - Michael Cohen vor Aussage

Cohen ifadesi sırasında Cumhuriyetçiler tarafından sürekli olarak "yalancı" olmakla suçlandı

Sus payları

Trump'ın eski avukatı, Başkan'ın porno film oyuncusu Stormy Daniels ile evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasını ve oyuncunun kamuoyu önünde konuşmasını engellemek için "sus payı" ödendiğini ve 130 bin dolarlık ödemeyi bizzat kendisinin yaptığını söyledi.

Başkanlık yarışının son günlerinde yapılan ödemenin Trump ile doğrudan bağlantısı gizlemek için parayı kendisinin gönderdiğini belirten Cohen, kendisine bir yıl boyunca Başkan'ın aracıları ile 11 çek halinde geri ödeme yaptığını söyledi.

Eski avukat ayrıca Daniels konusunda, Başkan'ın eşi Melania Trump'a yalan söylemek zorunda kaldığını açıkladı.

Irkçılık iddiası

Komite'deki ifadesi öncesi yarım saatlik bir konuşma yapan Cohen, Trump'ı bir "ırkçı, dolandırıcı ve düzenbaz" sözleriyle nitelendirdi ve ABD Başkanı'nın "beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bağnazlarla" çevrili olduğunu kaydetti.

"Özel konuşmalarında çok daha kötü" diyen eski avukat, Trump'ın kendisine "Bana siyah birisi tarafından yönetilen ve 'b.k çukuru' olmayan tek bir ülke söyleyebilir misin?" diye sorduğunu söyledi ve bu soruyu sorduğu sırada eski Başkan Barack Obama'nın iktidarda olduğunu hatırlattı.

Cohen bir başka vakada ise Başkan'ın Chicago'nun yoksul bir mahallesinden geçtikleri sırada "Sadece siyahlar böyle yaşayabilir" dediğini anımsattı ve "Siyahların kendisine asla oy vermeyeceklerini çünkü çok aptal olduklarını" söylediğini belirtti.

Trump tepkili

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile ikinci yüz yüze görüşmesi için Vietnam'da bulunan Trump ise Cohen'i hedef alarak "yalancı ve düzenbaz" sözlerini kullandı.

Erken saatlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı tekrarlayan Başkan, "Michael Cohen (maalesef) beni temsil eden çok sayıda avukattan biriydi. Başka müvekkilleri de bulunuyordu. Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından yalan söylemekten ve düzenbazlıktan dolayı lisansı iptal edildi. Trump ile ilgili olmayan kötü işlere karıştı. Hapis süresini azaltmak için yalan söylüyor" ifadesini kullandı.

DW,AP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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