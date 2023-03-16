Tren kazası protestoları: Yunanistan'da hayat felç oldu

Yunanistan'da tren kazasını protesto için düzenlenen genel grev tüm ülkede hayatı felç etti. Başkent Atina'da göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazasını protesto için düzenlenen 24 saatlik genel grev kapsamında birçok kentte göstericilerle polis arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı başkent Atina'daki gösterilerde, Yunan parlamentosunun yer aldığı Sintagma Meydanı'na hareket eden protestocular, burada polise molotof kokteyli ve taşlarla saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin de göstericilere karşı biber gazı ve ses bombası kullandığı bildirildi. Olaylarda altı kişinin gözaltına alındığı, bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Atina'nın yanı sıra, ülkenin ikinci büyük şehri olan Selanik ve Yunanistan'ın batısında yer alan liman kenti Patras'ta da binlerce göstericinin protesto yürüyüşüne katıldığı belirtiliyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 28 Şubat'taki tren kazası nedeniyle hükümeti protesto gösterisinde, eylemciler polise molotof kokteyli ile saldırdı Fotoğraf: Michael Varaklas/AP/dpa/picture alliance

Hava trafiği felç oldu

Yunan kamu ve özel sektör sendikalarının yaptığı 24 saatlik genel grev çağrısına uyan hava trafik kontrolörlerinin de iş bırakması nedeniyle, tüm Yunanistan'da bütün uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca liman çalışanları da greve katıldığı için feribot seferleri yapılamazken demiryolu ve toplu taşıma personelinin grev kararına uyması sonucu ülke çapında trafik tamamen durma noktasına geldi. Grev eylemine katılanlar arasında kamu sektörü ve sağlık çalışanları da yer alıyor.

Atina ile Selanik kentlerini birbirine bağlayan demiryolunda, aynı hatta birbirine doğru ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu, aralarında çok sayıda öğrencinin olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Ülke tarihinin en ağır tren kazasında yaralan pek çok kişinin tedavisine devam ediliyor. Ağır yaralanan bir yolcunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

AFP,dpa / ET,BK