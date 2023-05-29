TL değer kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu kazanmasının ardından Türk Lirası dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Pazartesi sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 20,08'i, öğle saatlerinde de Euro/TL kuru 21,63'ten alıcı buldu. TL yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7, son on yılda ise yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.

"Erdoğan'ın galibiyeti güven oluşturmadı"

Rabobank kıdemli analisti Benjamin Picton, "Erdoğan'ın galibiyeti TL üzerindeki baskıyı daha da artırdı" dedi. Öte yandan borsanın haftanın ilk gününe yükselişle başlaması büyük ölçüde yerli yatırımcılar ile ilintili olarak değerlendiriliyor.

Tellimer stratejisti Hasnain Malik, Erdoğan"ın galibiyetinin "Hiç bir yabancı yatırımcı için güven oluşturmadığını" dile getirerek, "Sadece en iyimserler Erdoğan'ın şu anda kendini Ortodoks ekonomiye geri dönebilecek kadar güvende hissettiğini umut edebilir" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS

"İşler çirkinleşebilir"

Bluebay Asset Management kıdemli analisti Timothy Ash ise, Erdoğan'ı iki ciddi sınamanın beklediğini, bunlardan ilkinin İsveç'in NATO üyeliğine verilmesi beklenen onay, ikincisinin ise ekonomi olduğunu kaydetti.

İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığı takdirde Erdoğan'ın Batı ile ilişkilerinde "büyük kriz" yaşanacağını belirten Ash, ayrıca ekonomideki düzenin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Timothy Ash Fotoğraf: BlueBay Asset Management LLP

Erdoğan'ın seçimleri kazanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'yi nispeten sabit tutmak amacıyla rezervleri tükettiğini aktaran Ash, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Büyük cari açık ve vadesi gelen kısa vadeli borçların ağırlığı göz önüne alındığında dolara olan talep çok büyük. Sınırlı döviz rezervleri ve büyük ölçüde negatif reel faiz oranları ile lira üzerindeki baskı ağır. Merkez Bankası'nın TL'yi serbest bırakacağını ve TL'nin daha savunulabilir bir seviye bulacağını varsayıyorum. Bakalım Erdoğan alışılmışın dışındaki para politikası görüşlerinden 180 derece dönüp Mehmet Şimşek gibi birini ekonomi ekibinin başına getirecek mi? Eğer bunu yapmazsa işler çirkinleşebilir."

Timothy Ash, ayrıca TL üzerindeki baskıyı hafifletmek için İsveç'in NATO üyeliği konusunda da taviz vermesini beklediğini aktardı, "Seçim öncesinde bu işten çıkarabileceği her türlü siyasi sermayeyi çıkardı, şimdi kazandı… Dolayısıyla İsveç'in önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesinde NATO üyeliğine kabul edilmesini bekliyorum” diye konuştu.

Reuters,DW / DA,ET

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