Tim Walz: Adaylığı kabul etmek hayatımın onuru

Demokrat Parti'nin kongresinde Tim Walz başkan yardımcılığı adaylığını resmen kabul ederek, bunun "hayatının onuru" olduğunu söyledi.

ABD'de Demokrat Parti'nin kongresinde başkan yardımcılığına resmen aday gösterilen Tim Walz yaptığı konuşma ile adaylığı kabul etti. Walz, "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcılığı adaylığını kabul etmek hayatımın onuru. Hepimiz bu gece güzel, basit bir neden için buradayız. Bu ülkeyi seviyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'de çok da tanınmayan bir isim olan Minnesota Valisi konuşmasında hayatındaki önemli dönüm noktalarını anlattı. Nebreska'da, ailesinin çiftliğinde geçen çocukluğunu anlatan Walz, Amerikan futbolunda koçluk yaptığı dönemden söz ettiği sırada kalabalıktan "Koç Walz" sesleri yükseldi. Koçluk dönemindeki anlayışının hâlâ geçerli olduğuna atıfta bulunan Walz, çalıştırdığı takım için "Onlara öğretmek istediğim, toplum yararına olan bağlılık, bu işte birlikte olduğumuz anlayışı ve tek bir kişinin bile çevresindekiler için gerçek bir fark yaratabileceği inancını bende gördüler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a yönelik eleştirilere yer veren Walz, Trump'ı "bütün günü insanlara hakaret ederek ve başkalarını suçlayarak geçirmekle" suçladı.

Walz'den Harris'e övgü

Walz, 15 dakika süren konuşmasında Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten de övgüyle söz etti. Walz, Harris'in savcı, bölge savcısı, başsavcı, senatör ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemlerde hep "Amerikan halkının yanında mücadele ettiğini" vurguladı. Harris'in suçlularla mücadele ettiği ve her zaman için "enerjik, tutku ve istekle" çalıştığını kaydeden Walz, Harris'in vatandaşların "yaşamak istediği hayatı yaşama" özgürlüğü için çalışacağını söyledi.

Walz, seçimlerin yapılacağı 5 Kasım'a kadar Demokratlar için çalışmaya devam edilmesi gerektiği uyarısında da bulunarak, "Sadece 76 günümüz var, bu hiçbir şey değil" dedi.

Nebreska eyaletinin küçük bir kasabasında çocukluğunu geçiren Tim Walz, ABD ordusunda ulusal muhafız olarak görev yaptı. Siyasete girmeden önce öğretmenlik ve futbol antrenörlüğü yapan Walz, Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi. 2019 yılında bu yana ise Minnesota Valisi olarak görev yapıyor.

Clinton'dan Harris ve Walz'e oy verme çağrısı

Walz'in öncesinde konuşma yapan eski Başkan Bill Clinton da Walz ve Harris'e oy verme çağrısında bulundu. Clinton, "Bu ekip için oy verip, onları bu göreve getirebilirseniz ve taze bir rüzgar getirmelerini sağlarsanız hayatınızın sonuna kadar gurur duyacaksınız" şeklinde konuştu.

Demokrat Parti'nin Pazartesi günü Chicago'da başlayan kongresi bugün sona erecek. Kamala Harris, bu akşam yapacağı konuşma ile adaylığı resmen kabul edecek.

AFP, dpa/JD, HT

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