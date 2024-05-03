Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ticaret durduruldu

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da açıkladığı İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararının ardından, bugün yaptığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bıraktığı ve insani yardımları engellediği ifade edilerek, Türkiye'nin bunun üzerine 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtladığı kaydedildi. Bakanlık alınan bu kararda, İsrail "Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar" kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağının vurgulandığını hatırlattı. Açıklamada, "Buna rağmen İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadesine yer verildi.

"İsrail hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır" denilen açıklamada, Filistinlilerin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığı ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmaların koordine edildiği belirtildi.

İsrail'den tepki

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklama öncesinde Bloomberg Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduğunu iddia etmişti. Bu haberin ardından X hesabından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş insanlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarını Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail'le ticari ilişkiler sürdürüldüğü için eleştiriyordu. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçimlerde partisinin İstanbul adayını geri çekmek için AKP'ye sunduğu üç şart arasında İsrail’le ticaretin sonlandırılması da yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Nisan'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'ın İsrail- Türkiye ticareti hakkındaki sorusuna, "İsrail ile yoğun ticareti artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" yanıtını vermişti.

DHA, DW / HT,JD

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