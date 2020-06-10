 THY′nin Ankara-Münih uçağında arbede | YAŞAM | DW | 02.08.2020

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YAŞAM

THY'nin Ankara-Münih uçağında arbede

Ankara-Münih uçuşu yapan, THY'ye ait bir uçaktaki iki genç yolcunun engelli bir kadına sataşmasıyla başlayan gerilim büyüdü. Bu nedenle pilotun inişi yarıda kestiği bildirildi.

Arşiv

Arşiv

Ankara-Münih uçuşunu yapan, Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağında bulunan Avusturya vatandaşı iki genç kadının neden olduğu gerilim yüzünden, pilotun güvenlik gerekçesiyle inişi yarıda kestiği bildirildi. 20'li yaşlarda olan Avusturyalı iki genç kadının, 55 yaşındaki engelli bir yolcudan rahatsız olup, ona ve 52 yaşındaki yakınına bıçak, çatal, bardak vb eşyalar fırlattığı ve tehdit ettiği bildiriliyor. Münchener Merkur gazetesinin bildirdiğine göre, uçakta bu nedenle gerilimin artması ve büyümesi üzerine, pilotun güvenlik gerekçesiyle inişi yarıda kestiği, personelin uçakta kontrolü yeniden sağlamasının ardından inişin mümkün hale geldiği bildirildi. Yetkililer yaşanan olaylarda hiç kimsenin yaralanmadığını dile getirdi.

Saldırganlar gözaltına alındı

İnişten sonra federal ve eyalet polisine bağlı güvenlik güçlerinin söz konusu iki yolcuyu geçici olarak gözaltına aldığı, bu esnada söz konusu iki yolcunun polise de saldırdığı bildiriliyor. Yapılan ön soruşturmanın ilk sonuclarına göre iki genç kadının hem alkol hem de uyuşturucu aldığı ve her ikisinin, uçak yolculuğu sırasında tehlikeye yol açan saldırıda bulunmak, adam yaralamak ve polis memurlarına saldırmak iddialarıyla haklarında inceleme başlatıldığı bildiriliyor. Saldırıya uğrayan engelli yolcu ile diğer yolcuların durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

DW / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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