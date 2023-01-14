Thunberg'den Yeşiller'e çevre eleştirisi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde maden ocağı açılacağı için tahliyesine karar verilen Lützerath köyünden çevreci aktivistlerin çıkartılmasınayönelik tepkiler sürüyor. Tahliye edilen bölge yakınlarındaki Keyenberg'den yola çıkan göstericilerin Lützerath'a yürüyerek burada bir eylem planladıkları, yaklaşık 10 bin kişinin destek vermesinin beklendiği protestoya ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katıldığı öğrenildi.

Aktivistlere destek vermek üzere Almanya’ya gelen Greta Thunberg, enerji devi RWE gibi büyük şirketlerin insanlara davranışlarından sorumlu tutulması gerektiğini savunarak, tahliye politikasına destek veren Yeşiller partisini eleştirdi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Thunberg, Yeşiller'in böyle şirketlerle uzlaşmaya varmasının önceliklerinin ne olduğunu gösterdiğini savunarak, kendisinin hiçbir zaman bir Yeşil partiyle ilişiğinin bulunmadığını ifade etti.

Alman polisinin göstericileri bölgeden zorla tahliye etmesi tepki çekmişti. Fotoğraf: AP

Thunberg, mevcut enerji krizinde elde edilecek kömür için Lützerath''ın tahliyesine destek veren Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ve bir diğer Yeşiller partili politikacı Kuzey Ren Vestfalya Ekonomi Bakanı Mona Neubaur gibi politikacıların duruşlarını eleştirerek, "Buradaki kömür, fiyatları anında aşağı çekmeyecek. Her kim buna inanıyorsa gerçeklikle bağını yitirmiş demektir" diye konuştu.

Daha önce de bölgeye geldiğini ve o zamanlar çok daha farklı bir tabloyla karşılaştığını söyleyen Thunberg, madencilik bölgesinin oluşturduğu yeni tabloyu J.R.R. Tolkien’in ünlü romanı Yüzüklerin Efendisi'ndeki "kötülükler diyarı" Mordor'a benzetti. Thunberg, "Bu, insanların yanlış koşullar altında neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Neye karşı savaştığımızı, neyi önlemeye çalıştığımızı gösteriyor" dedi.

Cuma günü Lützerath'ı ziyaret eden Thunberg, Alman polisinin aktivistlere karşı tutumunu eleştirerek, polis şiddetini kınamıştı.

Lützerath'ın yok edilmesine karşı direniş

Aylardan bu yana tartışmaların odağında olan Lützerath, Almanya'nın tamamında iklim koruma aktivistleri için çok önemli bir sembole dönüşmüş durumda. Aktivistler, Aachen, Köln ve Mönchengladbach kentlerinin ortasında yer alan Lützerath köyünün tümü ile tahliye edilip altında bulunan kömürün, Garzweiler Madeni'ne dahil edilmesi planına karşı çıkıyor. Bir süre önce evlerini terk edip buradan ayrılan köy sakinlerinden boşalan binalara yerleşen ve barikatlar oluşturan iklim aktivistleri, Almanya'nın enerji güvenliğini teminat altına alabilmesi için buradan çıkacak kömüre ihtiyaç duymadığını belirterek enerji devi RWE'nin Lützerath'ı yok edeceğini savunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti ve RWE ise enerji tedariğinin kesilmemesi adına, buradan çıkarılacak kömürün büyük önem arz ettiğini öne sürüyor.

"Tahliyeleri durdurun" çağrıları sürerken, hükümet geri adım atmıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, tahliyelerin ertelenmesi ve aktivistlerle masaya oturulması önerisini reddederek, bütün müzakerelerin halihazırda yapıldığını savundu. Hristiyan Birlik Partili (CDU) politikacı, hukuk devletlerinde meselelerin belirli bir noktada karara bağlandığını belirterek, bu noktaya da "yargı kararlarıyla ulaşıldığını" kaydetti.

DW,epd,dpa/SÖ,EC