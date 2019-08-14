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The Beatles

The Beatles, İngiliz müzik grubudur. Birçok satış rekorunu kıran The Beatles, müzik tarihinin en başarılı grupları arasında sayılmaktadır.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr tarafından 1960 yılında kuruldu. 1970'te ise resmen dağıldı. DW Türkçe'nin Beatles ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

DW Haber - 14.08.2019 14.08.2019

DW Haber'in gündeminde, Almanya’da büyüyen iş gücü açığı, Kaz Dağları’nda tepkilere rağmen devam eden madencilik faaliyetleri, İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa finali, Greta Thunberg'in çevre dostu yolculuğu, Yeni Zelanda’da hükümetin silahları halktan geri alma programı ve Beatles’ın efsane albümü "Abbey Road"un piyasaya çıkışının 50'nci yıl dönümü var.

Beatles'ın ve futbolun kenti Liverpool'u gezdik 26.05.2019

Video bloggerı Steve Hänisch dünyanın dört bir yanından kısa seyahat filmleri ile şehirleri tanıtıyor. Bu kez İngiliz metropolü Liverpool'u ziyaret etti. Liman kentinde ünlü müzik grubu Beatles'ın izini sürdü, İngiltere'nin en büyük katedraline çıktı ve Liverpool'un futbol mabedi Anfield Road'ta maç izledi.
John Lennon and Yoko Ono photographed in 1969. © Lawrence Kirsch / Retna UK. Credit all uses 9th November 1966 - John Lennon and Yoko Ono meet for the first time at her exhibition at the Indica Gallery in London. Lennon remembered the date of their meeting as the 9th but many Beatles historians contend that it actually happened on the 7th, the day before the exhibition opened. |

Yoko Ono, John Lemon'a dava açtı 24.11.2017

Japon performans sanatçısının Almanya'nın Hamburg kentindeki Yoko Mono isimli bara karşı açtığı davayı kazanmasının ardından sıra John Lemon'ı kapattırmada.

Hayranlık sınır tanımıyor 02.11.2017

ABD’nin Los Angeles kentinde 4 Kasım’da Julien's Auctions Müzayede Evi’nin düzenleyeceği açık artırmada Elvis Presley’in elinin röntgeni satılacak. Müzayedede Michael Jackson, Jimi Hendrix ve Beatles gibi müziğe damgasını vurmuş efsane isimlerin de eşyaları yer alıyor.

1963: British pop group The Beatles, from left to right: George Harrison (1943 - 2001), Paul McCartney, John Lennon (1940 - 1980) and Ringo Starr, in Sweden. (Photo by Keystone/Getty Images)

İsim değiştirmiş ünlü müzik grupları 29.06.2017

Taşıdığı ad bir müzik grubunun markasıdır. Birçok ünlü grubun daha önce bugün kendilerinin bile hatırlamak istemediği isimleri vardı. The Tea Set ya da Quarrymen bambaşka isimlerle bilinen ünlü grupların eski adlarından.
Ex-Beatle Sir Paul McCartney performs 30 April 2003 on the stage of the Preussag Arena in Hanover during his Back in the World 2003 Tour. (Photo credit should read KAI-UWE KNOTH/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/K. U. Knoth

Beatles'ın efsane ismi Paul McCartney 75 yaşına giriyor 18.06.2017

The Beatles’ın basçısı ve solisti olarak tanındı, bugün popun en başarılı müzisyen-bestecisi olarak hâlâ ayakta. Besteleri müzik tarihine geçti. Bugün 75 yaşına giren Paul McCartney sahneye çıkmaktan da çekinmiyor.

Beatles berberinde bir gün 22.02.2017

Buenos Aires’te istediğiniz saç kesimini yaptırabileceğiniz bir berber dükkanı var. Ancak bir Beatles modeli olmak şartıyla. Berber Weiss, gördüğü bir rüyayla her şeyi değiştirmeye karar vermiş.

Çılgın 60'lı yıllar 09.09.2016

Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi (V&A) müzik starlarının modayı belirlediği, uyuşturucu kullanımının moda olduğu, Vietnam Savaşı'na karşı protestoların öne çıktığı çılgın 60'lı yılları yansıtıyor. 10 Eylül'de başlayacak sergi şubat 2017'ye kadar sürecek.

DW ile Haber 09.03.2016 - 14:00 09.03.2016

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile anlaşma tartışıldı - Makedonya kapıları kapattı - Suriyeli kozmonot Türkiye'de mülteci... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
LONDON - NOVEMBER 17: Producer Sir George Martin is seen at the Launch of the New Beatles Album, 'Love' at Abbey Road Studios on November 17, 2006 in London, England (Photo by Getty Images/C. Jackson)

Beatles'ın 'beşinci üyesi' öldü 09.03.2016

Beatles müzik grubunun "beşinci üyesi" olarak olarak adlandırılan İngiliz yapımcı George Martin hayata veda etti.
epa05015814 An undated handout image provided by Julien's auction house on 07 November 2015 shows John Lennon_s original 1962 J-160E Gibson Acoustic Guitar. The memorabilia is to be auctioned during the 'Icons and Idols: Rock n' Roll Auction' event in Beverly Hills on 07 November. EPA/JULIEN'S AUCTION/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Lennon'un gitarı 2,24 milyon euroya satıldı 08.11.2015

Efsanevi Beatles grubundan John Lennon'un en sevdiği gitarı açık artırmada 2,24 milyon euro veren yeni sahibinin oldu. Ünlü sanatçı akustik gitarla sevilen bestelerini yapmıştı.
This undated photo provided by Heritage Auctions shows a 1961 contract written in German and signed by the Beatles. The document was sold at an auction by Heritage Auctions in New York on Saturday, Sept. 19, 2015 for about $93,750. (Foto: picture alliance /AP)

Beatles'in ilk albüm anlaşması satıldı 20.09.2015

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın 54 yıl önce imzaladığı ilk albüm anlaşması New York'ta açık artırmaya çıkarıldı. Anlaşma satıldı ancak beklenen rakamlara ulaşamadı.
Cover des ersten Albums der Rolling Stones. Quelle: Universal Music Pressebereich/Downloads

İlk albümlerinin 50. yılı 24.04.2014

The Rolling Stones'un grupla aynı adı taşıyan albümleri, tam 50 yıl önce yayınlanmıştı.
epa03361648 (FILE) A file picture dated 15 October 2009 shows a 45 RPM record of singer Elvis Presley on display during the preview of Presley memorabilia from the Gary Pepper collection at Leslie Hindman Auctioneers in Chicago, Illinois, USA. US singer Elvis also known simply as _the King_ died 35 years ago on 16 August 1977. Thousands of fans are expected to make a pilgrimage to Memphis, USA, to mark the anniversary. EPA/TANNEN MAURY *** Local Caption *** 01899133

Nesilleri etkileyen müzik 05.11.2013

Almanya'nın Völklingen kentinde, eski bir demir fabrikasında açılan bin 500 parçalık bir sergide, 1950'lerden itibaren popun tarihi anlatılıyor.
Singer Paul McCartney gestures as he plays a surprise mini-concert in New York's Times Square, October 10, 2013. REUTERS/Shannon Stapleton (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT)

Times Meydanı'nda sürpriz konser 11.10.2013

Eski Beatles üyesi Paul McCartney, New York’un ünlü Times Meydanı’nda verdiği sürpriz konserle hayranlarını heyecanlandırdı.
Eine Maske hängt am Donnerstag (28.07.2011) beim Theatersommer in Netzeband (Ostprignitz-Ruppin), vor dem Beginn des Stückes Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung von Christian Dietrich Grabbe an der Tür der Temnitzkirche. Das Masken-Schauspiel ist vom 29. Juli bis 27. August 2011 immer Freitag- und Samstagabends zu sehen. Foto: Jens Kalaene dpa/lbn

Sokakları müzeye çevirdiler 27.08.2013

Büyük Britanya’da vatandaşları müzelere çekebilmek amacıyla ilginç bir proje düzenlendi.
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