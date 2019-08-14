Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
The Beatles, İngiliz müzik grubudur. Birçok satış rekorunu kıran The Beatles, müzik tarihinin en başarılı grupları arasında sayılmaktadır.
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr tarafından 1960 yılında kuruldu. 1970'te ise resmen dağıldı. DW Türkçe'nin Beatles ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'in gündeminde, Almanya’da büyüyen iş gücü açığı, Kaz Dağları’nda tepkilere rağmen devam eden madencilik faaliyetleri, İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa finali, Greta Thunberg'in çevre dostu yolculuğu, Yeni Zelanda’da hükümetin silahları halktan geri alma programı ve Beatles’ın efsane albümü "Abbey Road"un piyasaya çıkışının 50'nci yıl dönümü var.
Video bloggerı Steve Hänisch dünyanın dört bir yanından kısa seyahat filmleri ile şehirleri tanıtıyor. Bu kez İngiliz metropolü Liverpool'u ziyaret etti. Liman kentinde ünlü müzik grubu Beatles'ın izini sürdü, İngiltere'nin en büyük katedraline çıktı ve Liverpool'un futbol mabedi Anfield Road'ta maç izledi.
ABD’nin Los Angeles kentinde 4 Kasım’da Julien's Auctions Müzayede Evi’nin düzenleyeceği açık artırmada Elvis Presley’in elinin röntgeni satılacak. Müzayedede Michael Jackson, Jimi Hendrix ve Beatles gibi müziğe damgasını vurmuş efsane isimlerin de eşyaları yer alıyor.