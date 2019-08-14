The Beatles

Beatles'ın ve futbolun kenti Liverpool'u gezdik

Video bloggerı Steve Hänisch dünyanın dört bir yanından kısa seyahat filmleri ile şehirleri tanıtıyor. Bu kez İngiliz metropolü Liverpool'u ziyaret etti. Liman kentinde ünlü müzik grubu Beatles'ın izini sürdü, İngiltere'nin en büyük katedraline çıktı ve Liverpool'un futbol mabedi Anfield Road'ta maç izledi.