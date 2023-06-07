TGC'den RTÜK cezalarına tepki: Toplumu ikiye bölüyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, seçimler sonrası muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK'ü "ölçüsüz, hukuksuz ve taraflı" davranmakla eleştirdi, sadece muhalifleri cezalandıran anlayışın toplumu ikiye böldüğü uyarısı yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber kanallarına verdiği cezalara tepki gösterdi.

TGC Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 28. maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir. Bu hak, tüm yurttaşlar için eşittir. Ancak RTÜK, sadece iktidarı eleştiren yurttaşların izlediği kanalları cezalandırma görevini sürdürmektedir. Kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir" ifadelerine yer verildi.

RTÜK cezalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun tüm kesimlerini kucaklayacaklarını ifade eden açıklamasının ardından geldiğine işaret eden TGC, RTÜK kararlarının, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olmaması, kararların çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla alınması gerektiğini vurguladı.

"Yayın kuruluşlarının ekonomik olarak zayıflatılması" uyarısı

TGC açıklamasında, "İktidara yakın medyayla ilgili halkın şikayetlerini dikkate almayan RTÜK'ün eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına ise en üst düzeyden para cezası ve çok sayıda yayın durdurma kararı vermesi; ölçüsüz, hukuksuz ve tarafsızlıkla bağdaşmayan tutarsız bir davranıştır. RTÜK, yayın durdurma ve para cezalarıyla eleştirel yayın yapan kuruluşların ekonomik olarak zayıflatılıp kapanmalarına neden olacak yaklaşımdan vazgeçmelidir. RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmayı başarmalı, Anayasa'ya, Basın Kanunu'na uygun kararlar almalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kime hangi gerekçeyle ceza verildi?

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; seçim yayınında gazeteci Çiğdem Toker'in daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri nedeniyle Fox TV'ye yüzde 5 idari para cezası, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ'ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında, "Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak yok" sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla Halk TV'ye yüzde 5 para cezası verdiğini bildirmişti.

Taşcı, Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ'ın 18 Dakika programında, oy pusulalarına ilişkin iddiaları nedeniyle Tele 1'e yüzde 3 para cezası verildiğini, RTÜK'ün ayrıca aynı reklam kuşağındaki yayınları da üç ayrı rapora bağlayarak toplamda üç ayrı ceza verdiğini kaydetmişti.

Flash Haber Televizyonu'na da Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını eleştirmesi ve Oğan'ın küçük düşürüldüğü iddiasıyla yüzde 3 para cezası verildiğini belirten Taşcı, cezalarla ilgili olarak "Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti" değerlendirmesinde bulunmuştu.

DW / BK,ET

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