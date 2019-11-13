 Tesla′nın Almanya fabrikası için ağaç kesimine onay | EKONOMİ | DW | 21.02.2020

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EKONOMİ

Tesla'nın Almanya fabrikası için ağaç kesimine onay

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrika arazisindeki ağaçların kesimine izin çıktı.

Deutschland Grünheide Gerodeter Wald für Tesla-Werk (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'da kuracağı üretim tesisinin inşaat alanında yer alan ağaçların kesilmesine mahkemeden onay çıktı.

Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi çevre örgütlerinin itirazları üzerine geçen hafta Perşembe günü aldığı, kesimlerin geçici olarak durdurulması kararını dün akşam yeniden değerlendirdi.

Mahkeme, planlanan üretim tesisinin bulunduğu arazideki ağaçların kesilmesinde mahsur olmadığı yönünde karar aldı.

Mahkeme gerekçeli kararında, inşaat alanındaki çalışmalar için yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini duyurdu.

İki çevre örgütü, ağaç kesimine inşaat ruhsatı alınmadan başlanmasına itiraz ederek, Frankfurt İdare Mahkemesi'ne dava başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme başvuruları reddetmişti.

Fabrika inşaatı için henüz resmi onay çıkmadı. Mahkemenin kararı temyiz edilemeyecek.

Tesla, Almanya'nın Brandenburg eyaletinde Berlin yakınlarındaki Grünheide'de kuracağı üretim tesisinde yılda 500 bin  elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

dpa/TY,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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