Terörle mücadele operasyonlarında 953 gözaltı

Türkiye'nin 64 ilinde yapılan terörle mücadele operasyonlarında 928 kişi gözaltına alınırken yüzlerce silaha el konuldu. MİT'in 18 ilde gerçekleştirdiği bir başka operasyonda da 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen bombalı saldırı girişiminin ardından bugün 64 ilde, geniş çaplı operasyonlar yapıldı.

Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında yapılan "Kahramanlar" operasyonlarında 928 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek ve 74 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştığı mesajında operasyonlara ait detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul'da 237, Adana'da 73, İzmir'de 65, Mersin'de 35, Şanlıurfa'da 35, Ankara'da 32, Diyarbakır'da ise 29 şüpheli yakalandı:

Bakan Yerlikaya, operasyonların devam ettiği sabah saatlerinde yine X hesabından yayınladığı mesajında da, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 3 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısında, saldırganlardan biri üzerindeki bombanın patlaması sonucu ölürken, diğeri polis tarafından "etkisiz hale getirilmiş"; olayda iki polis memuru ise hafif yaralanmıştı.

MİT'ten "Uyuyan Hücre" operasyonu

Milli İstibarat Teşkilatı'nın (MİT) Emniyet birimleri ile birlikte, Şanlıurfa merkezli 18 ilde PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği "Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında da şu an kadar Şanlıurfa'da 25 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çok sayıda adreste arama yapılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet merkezlerine götürüldü.

DW,DHA / ET,JD

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