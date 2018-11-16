Terör suçlaması: Türkiye'de tutuklu Almanlar

"Son yedi ay bizim için oldukça zor geçti. Adil'in hâkim karşısına çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." Bu sözler, Adil Demirci'nin erkek kardeşi Tamer Demirci'ye ait. Adil Demirci davasının ilk duruşması Salı günü görüldü ancak mahkeme hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Demirci'nin tutukluluğunun sürmesine hükmetti. Sosyal hizmet çalışanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci, Türkiye'de terör örgütü olarak sınıflandırılan Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) üyelikle suçlanıyor.

Demirci'nin avukatı, bu suçlamaları kanıtlayacak delil olmadığı eleştirisinde bulunuyor. Avukat, "İddianamede, Adil Demirci'nin MLKP üyelerinin cenaze törenine katıldığı suçlaması getiriliyor. Ancak söz konusu cenazelere 2 binden fazla insan katıldı. Bu cenazelere katılan herkes suçlu mu yani?" diye konuşuyor. Demirci 15 ile 22 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. 33 yaşındaki Demirci, Nisan'da gözaltına alındığında kanser hastası olan annesini ziyaret etmek için İstanbul'da bulunuyordu.

Dört vaka daha

Fakat Demirci Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tek Alman vatandaşı değil. Gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu serbest bırakılmış olsa da Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Demirci'nin yanı sıra dört Alman vatandaşı daha Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ise isim ve daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıyor. Bazı vakalar hakkında Türk ve Alman medyasında haberler yer aldı. Ancak bu isimlerin, Dışişleri Bakanlığı'nda kayıtlı isimlerle örtüşüp örtüşmediği bilinmiyor.

Dennis E.

Dennis E.'nin yargılandığı davada sosyal medya paylaşımları aleyhinde delil olarak sunuluyor. Dennis E.'ye yöneltilen suçlama PKK üyeliği. 55 yaşındaki Hamburglu Temmuz ayı sonunda İskenderun'da gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Türkiye'de dünyaya gelen Dennis E. Alman vatandaşı.

Hozan Cane

Hozan Cane

Asıl adı Saide İnaç olan Kürt şarkıcı Hozan Cane, 24 Haziran seçimleri öncesinde HDP'nin bir seçim etkinliği sırasında gözaltına alındı. Partinin seçim otobüsünü durduran polis, 47 yaşındaki Cane'yi gözaltına aldı. Ona yöneltilen suçlama da PKK üyeliği.

Alman Süddeutsche Zeitung'un araştırmalarına göre, Cane'nin PKK militanları ile görüldüğü bir fotoğraf aleyhinde delil olarak gösteriliyor. Kızı Dilan Örs ise daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafın film çekimlerinden alındığını belirtti. Öte yandan Cane adıyla PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarının kendisine ait olup olmadığı da bilinmiyor.

Patrick K.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 29 yaşındaki Alman vatandaşı Patrick K. Mart ayının ortasında Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alındı. İddiaya göre, Patrick K.'nın amacı YPG'ye katılmaktı. Ancak ailesinin verdiği bilgilere göre, Patrick K. doğa yürüyüşü yapmak için Türkiye'de bulunuyordu. Ekim ayı başında görülen ilk duruşmada mahkeme, hakkındaki "ağır suçlamalar" nedeniyle Patrick K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Enver Altaylı

Enver Altaylı

73 yaşındaki Alman vatandaşı Enver Altaylı, yaklaşık bir yıldır hakkında bir iddianame olmaksızın gözaltında bulunuyor. Ailesi Altaylı'nın sağlık durumundan endişe ediyor. Hukukçu olan Altaylı 1960'lı yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için çalışmıştı. Geçen yıl Ağustos ayında, küçük bir turizm işletmesinin olduğu Antalya'da gözaltına alındı.

Altaylı, 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanmasına mensup olmakla suçlanıyor. Altaylı'nın kızı Alman Stern dergisine yaptığı açıklamada, "Ona bir şey olmasından korkuyoruz. Tek kişilik hücrede tutuluyor; hiç kimse giremiyor yanına" diye konuştu. Altaylı'nın eşi de, "Bunlar bir insanın hayatının son yılları. Bu yılları ailesiyle geçirmek isterdi" dedi.

Ralf Bosen

© Deutsche Welle Türkçe