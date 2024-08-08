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Temmuz tarihin en sıcak ikinci ayı oldu

8 Ağustos 2024

Geçen ay, dünya genelinde yaşanan en sıcak ikinci temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Temmuz 2024, aynı zamanda tarihin en sıcak ikinci ayı oldu.

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Üsküdar Salacak'ta denize giren ve güneşlenen insanlar görülüyor.
Üsküdar Salacak'ta yüzen insanlarFotoğraf: picture alliance/Sipa USA

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçen ay dünya genelinde en sıcak ikinci temmuz ayının yaşandığını açıkladı.

C3S raporu, Temmuz 2024'te 16,91 olarak ölçülen ortalama sıcaklık Temmuz 2023'ün sadece 0,04 derece altında kaldı.

Böylece geçen ay Temmuz 2023'ün ardından en sıcak ay olarak tarihe geçti.

13 aylık seri bozuldu

Haziran 2023'ten Temmuz 2024'e kadar her ay kendi sıcaklık rekorunu kırmıştı. Bu seri, Temmuz 2024'ün en sıcak ikinci temmuz ayı olarak kayıtlara geçmesiyle bozuldu.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin direktör yardımcısı Samantha Burgess, "Rekor kırılan aylar serisi son buldu. Ama sadece kıl payıyla" dedi. Burgess, "Genel durumsa değişmedi. İklimimiz ısınmaya devam ediyor" diye ekledi.

Burgess, "İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri 2023'ten çok daha önce başladı ve küresel sere gazı emisyonları net sıfıra ulaşana dek sürecek" açıklamasında bulundu.

Aşırı sıcakların yaşandığı Pekin'de elindeki yelpazeyi yüzüne tutarak güneşten korunmaya çalışan bir kadın
Çin'in başkenti Pekin de mevsim normallerinin dışında sıcaklıkların yaşandığı şehirlerden biriFotoğraf: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

2024 en sıcak yıl olma yolunda

C3S raporunda, Temmuz 2024 verileriyle birlikte 2024'ün en sıcak yıl olarak kayıtlara geçme ihtimalinin de giderek arttığı ifade edildi.

C3S'in açıkladığı aylık rapora göre, Temmuz 2024'te sıcaklık ortalaması sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarındaki temmuz ortalamasının 1,48 derece üzerine çıktı. Raporda, son 12 aylık ortalamanınsa iklim değişikliği nedeniyle sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,64 derece üzerinde olduğu belirtildi.

1940 yılından beri tutulan kayıtlara giren en sıcak iki gün de Temmuz 2024'te yaşandı. 22 Temmuz ve 23 Temmuz'da dünya genelindeki ortalama sıcaklık 17,6 derece olarak ölçüldü.

New York'ta nehir kenarındaki fıskiyeden çıkan suyla oynayarak serinlemeye çalışan çocuklar
New York'ta nehir kenarındaki fıskiyeden çıkan suyla oynayan çocuklarFotoğraf: Selcuk Acar/Anadolu/picture alliance

Bölgelere göre sıcaklıklar

Ortalamanın üzerinde sıcaklık kaydedilen bölgeler; Güney ve Doğu Avrupa, ABD ile Kanada'nın batısı, Afrika'nın büyük bölümü, Ortadoğu, Asya ve Doğu Antarktika oldu.

Kuzeybatı Avrupa, Batı Antarktika, ABD'nin bazı bölümleri, Güney Amerika ve Avustralya'da ise ortalamaya yakın ya da ortalamanın altında sıcaklıklar kaydedildi.

Güney ve Doğu Avrupa'da kuraklık uyarılarının sürdüğü Temmuz 2024'te Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinin yanı sıra Avrupa'nın kuzeydoğusunda ortalamanın üzerinde yağış görüldü.

Bilim insanları, küresel ısınma olmasaydı Akdeniz'de son dönemdeki gibi kavurucu sıcaklık dalgalarının yaşanması ihtimalinin "neredeyse imkânsız" olduğunu belirtiyor.

Reuters,AFP,AP,dpa/CÖ,EC

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