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Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

4 Mayıs 2024

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılacağını, ancak siyaseti bırakmayacağını açıkladı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluFotoğraf: Gülsen Solaker/DW

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.

TV5 televizyonunda "Gündem Türkiye" programına katılan Karamollaoğlu, "Genel başkanlığı bırakacağınız yönünde haberler gündeme geldi. Nedir bunun aslı? Böyle bir durum var mı?" sorusuna "Var. Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor" sözleriyle yanıt verdi. Seçim döneminde sadece dört yere gidebildiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Bunu gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim" dedi.

Ekim ayı öncesinde olağanüstü kongre

Kongre tarihinin henüz kesinleşmediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Çok geciktirmek istemiyoruz. Çünkü bizim kongre tarihimiz normalde Ekim ayında. Ekim ayı bana biraz uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı da arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim Ekim ayından önce olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim" diye konuştu.

"Siyasetten çekilme düşüncem yok"

Şimdiye kadar herhangi bir genel başkan aday isminin konuşulmadığını, ismi öne çıkan adayların müzakeresini yapacaklarını sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, "Şu anda genel başkan adayları yok. Biz teşkilatlarımızdan gelen isimleri tasnif ettikten sonra öne çıkanların bir defa daha müzakeresini yapacağız. Bu görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirlenecek" dedi. Öte yandan siyasetten çekilmeyi düşünmedigini de vurgulayan Karamollaoğlu, "Genel başkanlıktan ayrılacağım. Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi olacağım" diye devam etti.

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 1,09 oranında oy aldı. Parti, Mayıs 2023'te Millet İttifakı çatısı altında seçimlere girmişti.

Karamollaoğlu kimdir?

Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 yılında babasının öğretmenlik yaptığı Kahramanmaraş'ta doğdu. Kayseri Lisesi'nden 1959 yılında mezun oldu. 1960 yılında Sümerbank bursuyla İngiltere'ye gitti. Manchester Üniversitesi Tekstil Teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu.

30 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen Saadet Partisi 6'ncı Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi. Partinin 3 Kasım 2019 tarihindeki 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlık görevine seçilen Karamollaoğlu evli ve 5 çocuk babası. Karamollaoğlu, iyi derecede İngilizce biliyor.

DW, ANKA/JD, ETO

 

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