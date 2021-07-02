TEM’cilerin "terör" borsası

Antalya’nın Alanya ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli biri komiser 4 polisin, “terör örgütü” soruşturması geçiren ve maddi durumu iyi olan kişilerden tehditle para istedikleri ortaya çıktı. TEM polislerinin, “terör” operasyonu yapılan bir aileden 250 bin TL ile 250 bin TL değerinde BMW marka araç, kardeşi tutuklu olan başka bir esnaftan ise 40 bin TL aldıkları dava dosyasına girdi. Müştekiler, TEM polisinin para istediği görüşmeyi kayda alarak, savcılığa başvurdu. 4 polis, bir yılı aşkın süredir “irtikap” suçundan tutuklu yargılanıyor.

DW Türkçe’nin ulaştığı dava dosyasına göre; Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019 yılında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Finans Sağlama” suçundan 42 kişiye operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Alanya’da ticaretle uğraşan Dalgıç ailesinin üyeleri de yer aldı. Alanya’da turistik tekne işi yapan ve gözaltına alınan Barış Dalgıç’ın ev ve işyerinde arama yapıldı, bilgisayarlarına el konuldu. Dosyaya göre, operasyonu yapan polisler, bilgisayardan Dalgıç’ın ablasına ait olan ve terör örgütüne ait kıyafetle çekilmiş fotoğraf buldu, ancak bu delil dosyaya konulmadı. Dalgıç, iki buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra 14 Şubat 2020’de tahliye edildi.

TEM’cilerin para trafiği

Operasyonu yapan polisler, bir süre sonra serbest kalan Dalgıç ailesi bireyleriyle tek tek irtibata geçerek, “emniyetin masraflarının karşılanacağı” gibi iddialarla para istemeye başladı. İlk olarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğinde görevli polis Eyüp G., Dalgıç’ın dayısı Bekir Dalgıç’ı arayarak görüşmek istediğini bildirdi. İfadelere göre, dayısı ile birlikte Barış Dalgıç, polislerin bulunduğu kafeye gitti. Burada Eyüp G, "Abiciğim bizim karakolun masrafları oldu, karakolu yeniledik ve ayrıca operasyon masraflarımız da oldu, yedik içtik, 600 bin masrafımız var, bize yardımcı ol” dedi.

Dosyaya girmeyen fotoğrafla şantaj

Barış Dalgıç, borçları olduğunu söyleyerek yardımda bulunamayacağını ifade etti. Bu sırada komiser Kaan Ö. "PKK kıyafeti ile arkasında örgütün bayrağının olduğu” bir resim göstererek, "Biz bu fotoğrafı sen daha fazla zarar görmeyesin diye soruşturma dosyasına koymadık, eğer koysaydık senin durumun daha kötü olurdu” dedi. Barış Dalgıc, “Benim zaten soruşturma dosyamda bulunan fotoğraflarımda silah da vardı koyabilirsiniz benim için fark etmez” karşılığını verdi.

Komiser Kaan Ö., bu kez Barış Dalgıç’ın ablasının üzerinde örgüt kıyafetli ile yan taraflarında silah olan fotoğrafını göstererek, “Biz ablanın rahatsızlık durumunu biliyoruz, fotoğrafı işleme koymayacağız, biz hakim ve savcı ile görüşeceğiz bir şey olmayacak, o bizim bacımız gibi” diye konuştu.

600 bin TL istediler

Barış Dalgıç’ın ifadesine göre polisler 600 bin TL isterken, kendisi 100 bin TL verebileceğini söyledi, ancak anlaşma sağlanamadı. 16 Mart 2020 tarihinde Dalgıç, 150 bin TL'yi Alanya’da buluştukları hamamda TEM polisi Eyüp G.’ye verdi. Bu polisin yanında diğer TEM’ci arkadaşları Fatih Mehmet T, İsmail A. da yer aldı. Dalgıç, parayı vermeden önce olayı delillendirmek amacıyla önceden Eyüp G. ile yaptıkları görüşmenin ses kaydını da aldı.

700 bin TL daha istediler

Polisler, bununla da yetinmedi. Olaydan iki gün sonra Dalgıç’ı arayarak yeniden hamama çağıran Eyüp G. “Ankara’dakiler 700 bin TL istiyor. Ancak biz 200 bin TL’ye bu işi bitirebiliriz” dedi. Dalgıç ise "Turizm sezonu bitince bu parayı size verebilirim” dedi.

Kayıtlar savcılığa sunuldu

Daha sonra avukatı Erkan Yücel Dönmez ile birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Barış Dalgıç kayıtlarla birlikte suç duyurusunda bulundu. Anayasal Düzene Karşı Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın talimatıyla 4 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

50 binlik iki çek daha aldılar

Soruşturma sürerken diğer müşteki Bekir Dalgıç, emniyete başvurarak ifade verdi. Eyüp G.’nin kendisini Whatsapp'tan arayarak görüşmek istediği belirten Dalgıç, şunları iddia etti:

“Beni Nişantaşı Hamam isimli işyerine çağırdı. Eyüp'ün yanında TEM Büro Amirliğinde görevli üç şahıs daha bulunuyordu. Polislere, Barış Dalgıç ile ilgili ne yapabileceğimi sordum. Eyüp G. Masak raporu ile ilgili bir şey yapamam, ama dosyadaki fotoğrafları kullanmayabilirim. Emniyet’in 200 bin TL paraya ihtiyacı var diyerek benden para istedi. Ben de 100 bin TL'lik çek verebileceğimi söyledim. Eyüp, çeki Celal Akbaşlar isimli şahıs adına çek kesmemi istedi. Ben de iki adet 50 bin TL değerinde çek kestim.”

Aynı aileden İsmail Dalgıç da emniyette verdiği ifadesinde şüphelilerin kendisinden para istediğini, bunun üzerine ortağının sahibi olduğu 250 bin TL’lik BMW marka aracı teklif ettiğini belirterek, şüphelilerle birlikte gelen iki kişiye aracın devrinin yapıldığını anlattı.

Bir başka mağdurdan 40 bin TL

“Terör”den içeride olan kardeşinin duruşmaya çıkacağı gün işyerine bir kişinin geldiğini anlatan Musa Kaya adlı müşteki ise yaşadıklarını mahkemede şöyle anlattı:

"Tanımadığım bir arkadaş dükkana geldi, bugün mahkeme olacak, Hasan Kaya adına ve belirleyeceğin üç kişi adına 10'ar bin lira para talep ettiler. Ben böyle bir şeyi veremeyeceğimi söyledim. Bütün varlıklarıma el konulacağını söylediler. Gelen kişiye Hasan adına 10 bin lira verebileceğimi söyledim. Kendisi bir telefon görüşmesi yaptı, iki kişiyi aradı, telefonu masaya koydu. Terör polis İsmail'i ve terör polis Fatih'i aradı, bu iki aramadan birinin fotoğrafını gördüm. Biri telefona bakmadı zaten, fotoğrafını gördüğüm kişiyi tespit ettim, ister ver ister verme dedi. Ben de mecbur kaldım, verdim 40 bin lirayı.”

4 polis tutuklandı

Delillerin toplanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 polisi 5 Haziran’da operasyonla gözaltına aldı, telefon ve bilgisayarların imajlarına el koydu. 8 Haziran 2020’de 4 polis tutuklandı. Başsavcılık, daha sonra dosyayı yetkisizlik kararıyla olayın geçtiği Alanya Başsavcılığı’na gönderdi.

Savcılık, 4 polis hakkında “irtikap” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yargılama sürecinde, bir dönem TEM ve İstihbarat’ta çalışan Bayram O. adlı polis hakkında da “esnafın işyerlerini kapatma tehdidiyle para istediği” iddiasıyla hazırlanan iddianame, diğer polislerin davasıyla birleştirildi.

Dava Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı ve şimdiye kadar 4 duruşma görüldü. TEM’ci polisler, savunmalarında suçlamaları reddederken, “terörle mücadelede ne kadar başarılı polisler olduklarını” anlattı. Davada son duruşma 9 Haziran’da görüldü. Mahkeme, “Kuvvetli suç şüphesinin varlığı” gerekçesiyle 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe