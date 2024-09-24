Telegram gizlilik protokolünü değiştiriyor

Paris'te yargılaması devam eden Telegram CEO'su Pavel Durov, şirketin bazı bilgileri artık kolluk gücüyle paylaşacağını duyurdu. Bu, dava için "işbirliği adımı" olarak yorumlandı.

Sosyal medya sitesi Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov şirketin bundan böyle kolluk güçleri ile daha fazla bilgi paylaşacağını duyurdu.

Uygulamanın "yasadışı ürünler" satmak isteyenler tarafından kötüye kullanıldığını söyleyen Durov, yasal talep gelmesi halinde ilgili kişilerin telefon numaraları ve IP adreslerini kolluk güçlerine ileteceklerini belirtti.

Ancak bu kullanıcıların özel mesajları, arama geçmişi veya genel görünüme kapalı içeriklerin paylaşılacağı veya Telegram'ın sektördeki diğer şirketlerden ayrıştığı anlamına gelmiyor. Örneğin Instagram, Facebook ve Whatsapp platformlarının sahibi Meta şirketi mahkeme kararı üzerine "IP adresi, cihaz türü ve e-posta adresi" gibi bilgileri ilgili devlet kurumları ile paylaşıyor.

Karar, Durov'un şirket aleyhindeki iddialar yüzünden Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklanmasını izliyor. Bu adım "uzlaşı arayışı" olarak yorumlandı.

Durov'un yargılaması devam ediyor

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov 24 Ağustos'ta özel şetiyle geldiği Paris'te tutuklanmış, dört günün ardından 5 milyon euro kefaletle serbest kalmıştı. Yargılaması tutuksuz devam eden Durov'un Fransa dışına çıkması yasaklanırken haftada iki kez polise konumunu bildirme zorunluluğu getirildi.

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov Fotoğraf: Albert Gea/File Photo/REUTERS

Durov, sahibi olduğu Telegram'ın çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışı ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılmasına engel olmamakla suçlanıyor.

Aldıkları yeni önlemin "suçluların cesaretini kıracağı" değerlendirmesinde bulunan Durov, "Uygulama arkadaşlarınızı bulmanızı ve haberlere erişmenizi amaçlıyor. Kötü kişilerin yaklaşık bir milyar kullanıcılı platforma zarar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Pavel Durov, ayrıca geçen birkaç hafta boyunca şirket çalışanlarının yapay zekâ yardımıyla "tüm sorunlu içeriğin" temizlenmesine çalıştığını da anlattı.

Aslen Rus vatandaşı olan Durov'un Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis vatandaşlıkları da bulunuyor.

AFP,dpa,DW / MUK,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?