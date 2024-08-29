Telegram CEO'su kefaletle serbest kaldı

Sosyal medya sitesi Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov Paris'te dört günlük gözaltının ardından kefaletle serbest kaldı. Durov'un Fransa'dan ayrılması ise yasaklandı.

Paris'te 24 Ağustos'ta gözaltına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serveti 15,5 milyar dolar olarak hesaplanan Durov dört günlük gözaltı süresinin ardından serbest kalmak için 5 milyon euro kefalet ücreti ödemeyi kabul etti.

Tututksuz yargılanacak olan Durov'un dava süresince Fransa'dan ayrılması yasaklanırken, her hafta iki kez karakola nerede olduğuna dair bilgi vermek zorunda.

Rusya doğumlu milyarderin Rusya ve Fransa'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı bulunuyor.

Telegram CEO'su ne ile suçlanıyor?

Durov, sahibi olduğu Telegram'ın çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışı ile uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılmasına engel olmamakla suçlanıyor. Platformun dolandırıcılık ve organize suç işlemlerine aracı hale geldiği, şirketin yasal soruşturmalar sırasında işbirliğini reddettiği de iddia ediliyor.

Pavel Durov mahkemedeyken polis bina önünde önlem aldı Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu/picture alliance

Durov'un gözaltına alınması Rusya'nın tepkisini çekti. Batıyı sansür girişiminde bulunmakla eleştiren Moskova, soruşturmaya diplomatik erişim taleplerinin yanıtsız kaldığını da söyledi.

Rusya 2018 yılında muhalif paylaşımlar nedeniyle Telegram'a erişim kısıtlaması getirmişti. Durov 2014'te ise o dönem sahibi olduğu bir diğer sosyal medya sitesi VKontakte yüzünden hükümetten gördüğü baskı nedeniyle Rusya'dan ayrılarak BAE'ye taşınmıştı. BAE de davaya müdahil olmak istedi.

Sosyal medya sitesi X'in sahibi Elon Musk da gözaltı sürecinde Fransa'yı eleştirdi.

Haber sitesi Politico, Durov'un Telegram'ı birlikte kurduğu kardeşi Nikolai için de yakalama emri çıkarıldığını yazdı. Ancak Fransız savcılar Telegram davasında halihazırda soruşturma altındaki tek kişinin Pavel Durov olduğunu açıkladı. Başka yakalama kararı olup olmadığı konusunda yorum yapmayı reddettiler.

Telegram'dan Durov'un gözaltına alınmasının ardından "AB kurallarına uydukları" açıklaması gelmişti. Şirketten paylaşılan mesajda platformun "yaklaşık bir milyar kullanıcının iletişim ve bilgi kaynağı olduğu" vurgulanarak yargı sürecinin hızla tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

AP,DW / MUK,TY

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