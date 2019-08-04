Teksas'ta silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir Walmart mağazasındakilere ateş açan silahlı bir saldırgan 20 kişiyi öldürdü. Saldırıda 26 kişi de yaralandı. Saldırgan mağazanın dışında polise teslim oldu.

Saldırı sırasında mağazada yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu açıklandı. ABD medyası, saldırganın adını da paylaştı.

Meksika sınırındaki El Paso kentinin emniyet müdürü Greg Allen, 21 yaşındaki saldırganın polisle çatışmaya girmediğini belirtti. El Paso polisi, saldırganın Dallaslı olduğunu açıkladı.

Irkçı manifesto

Saldırganın internette yayımlanan ırkçı bir "manifestosunun" bulunduğu ve bu metinde göçmen karşıtı ifadeler yer aldığı belirtildi. ABD medyasındaki haberlerde, söz konusu "manifestoda", Teksas'ın "Hispanik işgaline" uğramasına tepki gösterildiği aktarıldı.

El Paso Emniyet Müdürü Allen, "Şu an elimizde bu kişi tarafından yazılmış olan bir manifesto var. Ve bu manifesto, olası bir nefret suçuna işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

El Paso'daki saldırı, ABD'de 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 21'inci toplu katliam olarak kayıtlara geçti. Bu saldırıdan önceki olaylarda 96 kişi hayatını kaybetmişti.

AP,AFP/CÖ,BW

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