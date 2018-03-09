Tecavüz zanlılarının yaktığı kadın öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Unnao kentinde kendisine tecavüz ettiğini belirttiği kişiler ile ilgili ifade vermek için mahkemeye giderken, söz konusu zanlılarca yakılan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Tedavi amacı ile getirildiği başkent Yeni Delhi'deki hastanede tedaviyi üstlenen doktor Shalabh Kumar, vücudunun yüzde 70'i yanan kadının kalp sektesi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hindistan polisi, bir grup erkek tarafından tecavüz edilen kadının olayla ilgili ifade vermek üzere mahkemeye giderken, kendi ifadesine göre aralarında tecavüzcülerden ikisinin de bulunduğu beş kişinin saldırısına uğradı ve yakıldı. Hint NDTV televizyonu, kadının suçladığı beş zanlının olaydan birkaç saat sonra polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Hyderabad olayı

Olayın meydana geldiği Uttar Pradesh, Hindistan'ın en fazla nüfusa sahip eyaleti. Aynı zamanda ülkede, kadına yönelik şiddet olaylarının da en sık yaşandığı yer olan eyalette sadece 2017 yılında 4 bin 200'den fazla tecavüz vakası kayıtlara geçti.

Son yıllarda kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıların arttığı Hindistan'da, geçtiğimiz Cuma günü polisin, 27 yaşındaki bir veteriner kadına tecavüz edip öldürdüğü öne sürülen dört zanlıyı Hyderabad kentinde vurarak öldürdüğü bildirilmişti.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı açıklamada, zanlıların polisin silahını alıp kaçmaya çalıştığı ve olayın bir nefsi müdafaa olduğu belirtilmişti. Polisin zanlıyı öldürmesi kamuoyunun bir kesiminde destek görürken, bazı siyasetçiler ve insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

dpa,Reuters / ET,ÇÖ

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