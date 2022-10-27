TCMB yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2; 2023 yıl sonu tahminini ise yüzde 22,3 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü enflasyon raporunu tanıttı. Bu bağlamda 2022 ve 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini de açıklayan Kavcıoğlu, 2022 ve 2023 tahminlerini, ekonomide yaşanan gelişmeler neticesinde "bir miktar güncellediklerini" kaydetti.

Buna göre TCMB'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye, 2023 yıl sonu tahmini ise yüzde 19,2'den yüzde 22,3'e güncellendi.

Kavcıoğlu, söz konusu güncellemenin, son dönemde küresel talebe ilişkin beklentilerle gerileyen emtia fiyatlarına karşın, enerji fiyatlarının jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemesi sonucunda, petrol fiyatlarına dair varsayımlar doğrultusunda yapıldığını bildirdi.

2023'ten sonra enflasyonda gerileme beklentisi

"Gıda fiyatlarının yıl sonuna doğru düşüşe geçerek 2022 yılında yüzde 75, 2023 yılında ise yüzde 22 artacağını varsaydık. Tahminler üretilirken, makroekonomik politikaların orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu düşürmeye odaklı ve liralaşma adımları kapsamında koordineli bir şekilde belirlendiği bir görünüm esas aldık" diyen TCMB Başkanı, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Tahminler, para politikasının sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda belirlendiği bir çerçevede, 2023 yılı ve sonrasında enflasyonun ana eğiliminin kademeli olarak gerileyeceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Şahap Kavcıoğlu Fotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

2022 yılının ikinci yarısına ilişkin göstergelerin, ihracatın yüksek seviyelerde olduğuna işaret ettiğini belirten Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü bir büyüme göstererek G20 ülkelerinde gözle görülür şekilde olumlu yönde ayrılmıştır" dedi. Kavcıoğlu, KOBİ'lerin de 2022 yılı Eylül ayındaki net kredi kullanım miktarının, 2021'in Ocak-Eylül döneminin 1,5 katı olarak gerçekleştiğini ve bu dönemde, KOBİ kredilerinin tutarı ve bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payının tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaştığını ifade etti.

DHA,DW / ET,TY