TCMB enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılının üçüncü Enflasyon Raporu açıkladı. Raporla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,8'e ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

TCMB, bir önceki raporunda 2021 yılı sonu için yüzde 12,2 enflasyon tahmininde bulunmuştu.

Bir önceki rapor dönemine göre Türk Lirası cinsinden ithalat ve gıda fiyatlarındaki güncellemelerin enflasyon tahminlerini sırasıyla 0,8 puan ve 0,5 puan artırdığını belirten Kavcıoğlu "Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ise büyük ölçüde elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak tahmini 0,3 puan yükseltti. Ayrıca, enflasyonun ana eğilimindeki artış yıl sonu enflasyon tahminine 0,2 puan yukarı yönlü katkıda bulunurken, çıktı açığındaki güncelleme de tahmini 0,1 puan yukarı çekti" diye konuştu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 7,5'ten yüzde 7,8'e yükselttiklerini kaydeden Kavcıoğlu, "Diğer yandan, gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme tahmini 0,1 puan artırırken, çıktı açığındaki değişiklik ise 0,1 puan yükseltici yönde katkıda bulundu" bilgisini verdi.

"Yaz aylarında oynak seyir izleyebilir"

Konuşmasında enflasyonun bu yaz aylarında, başta ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izleyebileceğini söyleyen TCMB Başkanı, ancak uyguladıkları para politikasının bu oynaklıkların ana eğilime yansımasını engelleyecek sıkılıkta olduğunu savundu.

Kavcıoğlu, "Öngörülerimiz enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor. Mevcut görünüm çerçevesinde, enflasyonda kısa vadede belirleyici olan arızi unsurların üçüncü çeyrekten itibaren etkisini yitirmeye başlayacağını ve enflasyonun son çeyrekte yavaşlama eğilimine gireceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Sıkı para politikası vurgusu

Para politikası kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almayı sürdüreceklerini kaydeden Kavcıoğlu, sözlerine "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir" şeklinde devam etti.

Aşılamanın yayılması ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasının iktisadi faaliyeti desteklediğini söyleyen Kavcıoğlu, aşılamanın hızlanması, salgından olumsuz etkilenen turizm ve diğer hizmet sektörlerinin canlanmasıyla birlikte iktisadi faaliyette daha dengeli bir bileşime olanak tanıdığını ifade etti.

Yüksek frekanslı verilerin ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyleyen Kavcıoğlu, yeni swap anlaşması için görüştükleri ülkeler olduğunu belirterek "Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız" dedi.

DW/HS,EC

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