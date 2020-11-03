TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu

İzmir depreminin ardından mecliste bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı tartışması; AKP, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP'nin anlaşmasıyla sonuçlandı. TBMM Danışma Kurulu toplantısında, partilerin grup başkanvekilleri deprem araştırma komisyonu kurulmasına dönük tüm önergelerin birleştirilerek görüşülmesini kararlaştırdı.

CHP, İYİ Parti ve HDP, 2003'ten beri deprem ile ilgili 58 araştırma önergesinin iktidarın oylarıyla reddedildiğini gündeme getirmişüi.

TBMM Genel Kurulu'nda depremle ilgili meclis araştırması açılması konusundaki ortak önerge üzerinde söz alan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1999 Marmara depreminin ardından getirilen özel iletişim vergisinden toplanan 35 milyar doların nereye gittiğinin meclis komisyonunca araştırılmasını istedi.

"Okul ve yol için topladıklarınızı ne yaptınız?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Deprem vergilerinin akıbetinin ne olduğu halen bilinmiyor" diyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Şubat başında 17 yılda 147,2 milyar liralık deprem vergisi toplandığını açıkladığına dikkat çekti. Türkkan, "Okul, yol yaptıklarını söylüyorlar. İyi de okul ve yol yapmak için topladığınız 2 trilyon doları ne yaptınız, o nerede" diye sordu.

MHP'li Hasan Kalyoncu da konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği ve kamuoyunda tartışma yaratan "Riskli binada oturmak tercih edilmemeli" sözlerini tekrarladı.

Komisyon, beş partinin ortak kararıyla kuruldu

HDP'li Murat Çepri, Türkiye’de hükümetin depremlerden ders çıkarmadığı mesajı verdi. Çepri, "Nüfusn yüzde 95'i deprem tehlikesi altındayken bu ülke beton ekonomisiyle ayakta durmaya çalışıyor. Türkiye, inşaat çöplüğüne döndü" diye konuştu. İzmir'de yaşananların sürpriz olmadığını anlatan Çepri, "Deprem 'geliyorum' dedi. Aslında bunun adı bir kitle katliamıdır" çıkışını yaptı.

Vergiler nereye gitti?

AKP Grup Başkanvekili Cihat Özkan, deprem vergilerinin nereye gittiğine ilişkin açıklama yaptı.

Özkan, "Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999’da 50 bindi, bu rakam 9 milyona ulaştı. 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8,3 katı yani 1,21 milyar lira harcandı" diye konuştu.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, siyasi partilerin komisyona temsilci göndermeleriyle çalışmaya başlayacak. Çalışma süresi 3 ay olarak belirlenen komisyon, gerekli görürse çalışmalarını bir ay daha uzatabilecek. Komisyon raporunu en geç 4 ay içinde tamamlayacak.

Ölü sayısı 114'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e çıktığını duyurdu. AFAD açıklamasına göre 30 Ekim'deki depremden sonra 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam bin713 artı sarsıntı yaşandı. 137 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Deprem’de yaralanan bin 35 kişiden 898’i taburcu oldu.

İzmir'de depremde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Ağır hasarlı ve acil yıkılması gerektiği tespit edilen 124 binayla ilgili işlemlerin hızlanması bekleniyor.

DW/HK,HS

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