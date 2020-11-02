 91 saat sonra sevindiren bir haber daha | TÜRKİYE | DW | 03.11.2020

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TÜRKİYE

91 saat sonra sevindiren bir haber daha

İzmir'de depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşında Ayda adlı küçük bir çocuk daha sağ olarak çıkarıldı.

Ayla, enkaz altından çıkarıldıktan sonra tedavi altına alındı

Ayla, enkaz altından çıkarıldıktan sonra tedavi altına alındı

İzmir Seferihisar açıklarında Cuma günü meydana gelen depremin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından Ayda Gezgin adlı küçük bir çocuk daha kurtarıldı. Annesinin enkaz altında olduğu belirtilen Ayla, hastanede tedavi altına alındı. 

Yer tespit eden kurtarma ekiplerinden Nusret Aksoy, küçük çocuğun yaşadığını nasıl tespit ettiklerini anlattı. Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın "Ayla ben iyiyim" dediğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir bebeğe daha ulaştıklarını duyurmasından 22 dakika sonra sevidirici haber geldi. Soyer de Twitter hesabından haberi "91. saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda’yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin" mesajıyla paylaştı.

Sabah saatlerinde İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından Rıza Bey Apartmanı enkazından dört kedi yavrusu da canlı olarak kurtarıldı.

Ayda, enkaz altından çıkarılan 107'inci kişi oldu.

Elif Perinçek'in tedavisi sürüyor

İzmir'de dün de Elif Perinçek'in depremden üç gün sonra kurtarılması büyük sevinç yaratmıştı.

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan annesi ve ikiz ablalarından saatler sonra kurtarılan Elif Perinçek'in yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Elif'in yoğun bakımda kameralara el sallarken çekilmiş görüntüleri dün basına yansımıştı.

DHA,ANKA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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