TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç gündemiyle toplandı

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü de ele alan TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısı başladı. İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün komisyonda kabul edilmesi durumunda İskandinav ülkesi NATO üyesi olmaya bir adım daha yaklaşmış olacak. Protokolün Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasının ise yeni yılın ilk ayını bulabileceği öngörülüyor.

Komisyon'un gündeminde sadece İsveç protokolü değil toplam sekiz uluslararası anlaşma bulunuyor. İsveç protokolü üçüncü sırada yer alıyor.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, toplantının başında yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği süreci ile ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden geniş bilgi alacaklarını belirterek, "Bakanlık ve gerekirse diğer kurum temsilcileri olabilecek ek sorularımızı yanıtlayacaklar. Diğer anlaşmalarda olduğu gibi konuyu etraflıca tartışacak ve değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı vereceğiz" dedi.

Oktay, her bir uluslararası anlaşmanın ülke için önemli olduğunu söyleyerek, "Milli çıkarlarımız bizim için önceliktir. Gündemimizde sekiz antlaşma bulunuyor" hatırlatmasında bulundu.

Genel Kurul'da onaylanması gerekiyor

Komisyon'da kabul edilmesi durumunda protokol için daha sonra Genel Kurul aşaması önem taşıyor. Genel Kurul'un gündemine ne zaman alınacağı ile ilgili net bir tarih bulunmayan protokolün onay sürecinin tamamlanmasının bütçe görüşmelerinin ardından olmasına yüksek ihtimal veriliyor.

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü Meclis'in açılmasının beklenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 23 Ekim'de TBMM'ye sevk edilmişti. Protokol 25 Ekim'de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ilgili komisyona yani Dışişleri Komisyonu'na gönderilmişti.

İsveç, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak Türkiye, "PKK gibi terör örgütleri ile yeterince mücadele etmediği" gerekçesiyle İsveç'in üyeliğini uzun süre bloke etmişti. İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamaya yönelik adımları neticesinde Türkiye Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirvede İsveç'in üyeliğine yönelik itirazını kaldırmıştı.

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