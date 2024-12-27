TBB heyetinden Suriye ziyareti kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Genel Merkezi'nde düzenlenen encümen toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye'ye ziyaret kararı alındığını duyurdu. İmamoğlu, Türkiye ile Suriye belediyeleri arasında, Suriye'deki savaş nedeniyle kesintiye uğrayan ilişkilerin yeniden sağlanması yönünde Suriyeli yetkililerle çalışmak istediklerini belirtti ve "Bu çerçevede TBB olarak başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke belediyeleri arasındaki iş birliğini yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak birliğimiz üyesi belediyelerin desteğini koordine etmek amacıyla da TBB heyetinin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık" dedi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından konuşan İmamoğlu, Suriye iç savaşının Türkiye'deki olumsuz etkilerine de dikkat çekti ve "Yoğun sığınmacının ülkemizde bulunmasının dışında sınırımızda artan terör faaliyetleri ve bölgeden ülkemize yönelik terör ihracının artışı da bizim için çok önemli tehditler oluşturmuş durumda" dedi. İmamoğlu, sınır dışındaki operasyonlar nedeniyle "şehitler verildiğini" de hatırlattı.

Gaziantep'te tekstilde çalışan Suriyeli sığınmacılar Fotoğraf: YASIN AKGUL/AFP

Suriye'nin kalkınmasına destek

Bu sebeplerden dolayı Suriye'deki savaşın bitmesini umut ettiklerini de belirten İmamoğlu, "TBB olarak bu süreçte hem ülkemizin güvenliği hem ülkemizde yaşayan sığınmacıların evlerine geri dönüşü için sorumluluktan kaçmayacağımızı ve mutlak sorumluluk alacağımızı ortak kararla belirttik, beyan ediyoruz" dedi. Suriye'deki şehirlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal altyapının yeniden inşaatı ve yerel yönetimlerin kapasite geliştirme süreçlerinin desteklenmesinin TBB'nin öncelikli konularından olduğunu da belirten İmamoğlu, "Ülkemizde tüm belediyelerin doğal üyesi olduğu, TBB'nin görevleri arasında yurt içi ve yurt dışında belediyeleri temsil etmek, belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmak için kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine destek olmak da yer almaktadır" dedi. Türkiye ile Suriye'nin kardeş kentler projeleri çerçevesinde geçmişte de ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, iç savaş nedeniyle kesintiye uğrayan ilişkilerin yeniden tesis edilmesini hedeflediklerini tekrarladı.

TBB heyetinin Suriye ziyaretinde Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin "gönüllü ve onurlu" şekilde geriye dönüşü için yerel yönetimler arasında işbirliği ele alınacak. Fotoğraf: OZAN KOSE/AFP

Bu bağlamda TBB heyetinin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesinin kararlaştırıldığını ifade eden İmamaoğlu. ziyaret sırasında Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin "gönüllü ve onurlu" şekilde geriye dönüş ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimler arasında işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda somut adımların planlanmasının hedeflendiğini de kaydetti.

Ziyaret için Dışişleri Bakanlığı ve Şam Büyükelçiliği ile hafta başından beri bağlantıda olduklarını da aktaran İmamoğlu, "Umarım kısa zamanda bu girişimimiz olumlu sonuçlanır ve heyetlerimiz güvenle Şam'a gider ve Şam'da yapacağı tespitler ve bulacağı karşılık mekanizmalarıyla birlikte başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ve yine başta o bölgede geçmişten bugüne gelen kardeş şehir diplomasisini yürüten şehirlerimiz olmak üzere en etkin şekliyle sıkı bir koordinasyonu sağlayarak şehirlerimizin Suriye'de ciddi katkılarını başta oraya gelecek olan sığınmacıların çocukları, kadınları, gençlerini hedef alacak güçlü hizmet deneyimlerini aktarmak üzere yola çıkmayı sağlarız" dedi.

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ANKA /ETO,EC

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