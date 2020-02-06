taz: Thüringen'deki darbenin amacı Merkel'i devirmek

Handelsblatt gazetesi, yaşanan siyasi krizden, Thüringen eyalet meclisinde sadece beş koltuğu olmasına rağmen „merkez aday“ olduğu iddiasıyla başbakanlığa soyunan ve sağ popülist, İslam karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin de desteğiyle seçilen Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) eyalet teşkilatı başkanı Thomas Kemmerich’i sorumlu tutuyor.

"Thüringen’in başkenti Erfurt’ta yaşanların birinci sorumlusu Kemmerich’tir, çünkü kendisi 'merkezden bir aday' olduğu ve bu adımıyla 'siyasi bir mesaj vereceği' iddiasında ısrar etti. Onun dışında işlerin bu aşamaya gelmesinden ise FDP'nin Genel Başkanı Christian Lindner sorumludur. Dün acilen Erfurt’a gidip zararı azaltmaya çabaladıysa da geç kaldı. Yaşanan kriz üzerine partisinin yönetiminden güven oyu isteyecek olması doğru bir adım. Yalnız sadece FDP’nin değil, bütün demokrasinin zarar görmesine neden olan Thüringen vakasından sonra özeleştiri yapması da iyi olurdu."

Frankfurter Rundschau gazetesi ise Thüringen sınırlarını çoktan aşan ve Almanya çapında büyük bir krize dönüşen olay üzerine, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile krizin baş aktörü olan FDP'nin aşırı sağcı AfD ile ilişkilerini artık kesinlikle netleştirmesi gerektiğini savunuyor:

"CDU ve FDP, sadece bir tabuyu da yıkarak Almanya tarihinde faşistlerin de desteğiyle bir başbakan seçilmesini sağlamakla kalmadılar. İlaveten çok hareketli zamanların yaşandığı bir dönemde, büyük bir güven sarsıntısına ve belirsizliğe de neden oldular."

Stuttgarter Zeitung gazetesi de AfD'nin en radikal kanadının bulunduğu Thüringen'de, çoğu poltikacının "Nazi" diye nitelediği Björn Höcke ile flörtün, zaten yüzde beş barajı sınırında var olma mücadelesi veren Hür Demokratları yok olmanın eşiğine getirdiği görüşünde.

Die Tageszeitung (taz) ise Thüringen'de Sol Partili başbakan seçilmesini engellemek için oynanan oyunun arkasında bir komplo planı olduğundan emin. Ve bunun FDP’den çok asıl CDU'da büyük çatışmalar yaratacığı görüşünde:

"Ortalıkta dolaşan iddialara bakılırsa CDU’nun en muhafazakar kanadı olan Değerler Birliği (Werte-Union) Thüringen'de yaşanan darbeyi önceden en ince ayrıntısına kadar özenle planlamış. Amaçları da Başbakan Merkel ile CDU’nun lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’i yerlerinden etmek. Yoksa (ezeli rakipleri) Friedrich Merz'in dün tartışmalı uluslararası finansman devi BlackRock’taki denetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını açıklaması ve partisi CDU’daki yenilenme sürecinde daha aktif görev alacağını duyurması tesadüf değil.“

ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe