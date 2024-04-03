Tayvan'da son 25 yılın en şiddetli depremi

Tayvan'da büyüklüğü en az 7,2 olarak bildirilen depremde dört kişi hayatını kaybetti. Enkaz altındaki kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Tayvan'da meydana gelen şiddetli depremde en az dört kişi hayatını kaybetti.

Tayvan hükümeti, 26 binanın çöktüğü depremde 711 kişinin de yaralandığını ve enkaz altındaki 77 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 7,4 olarak duyurduğu depremin merkez üssünün, Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Tayvan'ın en büyük kenti Yeni Taipei'deki kurtarma çalışmalarından bir kare Fotoğraf: CNA/AFP

USGS'ye göre, yerel saatle sabah 8'e doğru gerçekleşen depremin derinliği 34,8 kilometre. USGS, depremin ardından gerçekleşen artçı sarsıntılar arasında büyüklüğü 6,5, derinliği de 11,8 kilometre olan bir deprem de bulunduğunu bildirdi. Yüzeye daha yakın noktada gerçekleşen depremler daha yıkıcı oluyor.

Tayvan hükümeti, yıkılan binaların yarısından fazlasının yaklaşık 100 bin nüfuslu bu kentte olduğunu bildirdi.

Tayvan 7,2 olarak duyurdu

Japonya, depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu bildirdi. Tayvan'daki resmi deprem izleme kurumu ise büyüklüğü 7,2 olarak duyurdu. Tayvan makamları depremin derinliğinin de 15,5 kilometre olduğunu belirtti.

AFP haber ajansı, dağlık bir bölgede yer alan Hualien kentine ulaşan yolların toprak kaymaları nedeniyle kapandığını bildirdi.

Deprem, Çin'in güneydoğu sahilindeki bazı kentlerin yanı sıra Şanghay'da da hissedildi. Çin ile Tayvan'ın arasında yaklaşık 160 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Hualien kentinde hasar gören binalardan biri Fotoğraf: TVBS via AP/dpa/picture alliance

Tsunami uyarısı kaldırıldı

Depremin ardından Tayvan, Japonya ve Filipinler'de tsunami uyarısı yapıldı. Ancak Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi daha sonra bu tehdidin "büyük oranda geçtiği" açıklandı.

Tayvan resmi haber ajansı, bunun 21 Eylül 1999'da meydana gelen ve yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olan 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra gerçekleşen en büyük deprem olduğunu bildirdi. Yaklaşık 25 yıl önceki bu depremde 100 binden fazla insan da yaralanmıştı.

DW,AFP,Reuters,AP/CÖ,EC

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