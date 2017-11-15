 Tayvan‘da eşcinsel evlilik yasallaştı | DÜNYA | DW | 17.05.2019

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DÜNYA

Tayvan‘da eşcinsel evlilik yasallaştı

Tayvan Parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenebilmesini sağlayan tasarıyı kabul etti. Bu kararla Tayvan Asya’da eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan ilk ülke oldu.

Taiwan führt als erstes asiatisches Land die Homo-Ehe ein (Reuters/T. Siu)

Uzak Asya ülkelerinden Tayvan’da eşcinsel çiftler için evlenme yolu açıldı. Tayvan Parlamentosu cuma günü yapılan oturumunda eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan tasarıyı onaylayarak yasal hale getirdi.

Ülkenin Anayasa Mahkemesi 2017 yılının Mayıs ayında eşcinsel vatandaşların evlenebilmeleri yönünde bir hüküm vermiş ve hükümete gerekli düzenlemeleri yapması için iki yıl süre tanımıştı.

Parlamentodan geçen yasaya göre eşcinsel çiftler ilk etapta "Süresiz Özel Birlik" statüsünde sayılacak ve daha sonra evlilik için başvurabilecek.

Tayvan'daki muhafazakar siyasetçiler geçen aylarda söz konusu tasarıyı engellemeye çalışmış ve hazırladıkları tasarıda, eşcinsel çiftlerin hukuken özel bir statüde olmasına yer vermelerine rağmen, resmi evliliğe karşı çıkmıştı.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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