  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Tatbikat yapan Tayvan ordusu askerleri ve arka planda zırhlı araçlar - (28.07.2022)
Tayvan ordusu askerleri Temmuz ayı sonunda amfibi çıkarma tatbikatı yapmıştıFotoğraf: Ann Wang/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Tayvan olası Çin saldırısına hazır

1 saat önce

Tayvan ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin olası ziyaretine cevaben gerçekleşebilecek bir Çin saldırısına hazırlıklı olduğunu duyurdu. Beklenen ziyarete dair detaylar da netleşiyor.

https://www.dw.com/tr/tayvan-olas%C4%B1-%C3%A7in-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1na-haz%C4%B1r/a-62680230

Asya turundaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştireceği iddia edilen ziyaret nedeniyle yükselen tansiyon düşmüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan ordusunun adayı olası bir Çin saldırısına karşı koruyabileceğinden "emin" olduklarını duyurdu.

Tayvan ordusunun bu "kabiliyet ve kararlılığa" sahip olduğunu ifade eden bakanlık, görevlendirilecek askeri birliklerle"düşman tehdidine" karşı acilen karşılık verilmesiniiçeren çeşitli planlar hazırladıklarını belirtti.

Çin savaş uçakları bu sabah erken saatlerde Tayvan Boğazı'nda Çin ile Tayvan arasındaki deniz sınırını belirleyen çizgi yakınlarında uçuşlar gerçekleştirdi. Reuters'a konuşan bir kaynak, bazı Çin savaş gemilerinin de sınır yakınlarında bulunduğunu ve bölgedeki bu yoğunluğun "son derece provokatif" olduğunu aktardı.

Olası ziyaretin detayları netleşiyor

Reuters haber ajansı, Pelosi'nin bugün geç saatlerde Tayvan'a uğramasının beklendiğini bildirdi. Ajansın haberine göre, ABD'li politikacının seyahat programıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Pelosi'nin Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile yapacağı görüşme dâhil temaslarının ise Çarşamba günü gerçekleşeceğini ifade etti.

Tayvan gazetesi Liberty Times da Pelosi'nin heyetinin yerel saatle 22.20'de Tayvan'a varacağını öne sürdü.

Pelosi, bugün Asya turunun ikinci durağı olan Malezya'da temaslarda bulunacak. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı dün de Singapur'daydı. Pelosi'nin resmi programında yer alan diğer ülkeler ise Güney Kore ve Japonya.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin olası ziyaretini manşetten veren bir Tayvan gazetesi - (02.08.2022)
Pelosi'nin olası ziyaretini manşetine taşıyan bir Tayvan gazetesiFotoğraf: ANN WANG/REUTERS

Tayvan'ı "Tek Çin" ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olarak gören Pekin, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini adadaki bağımsızlık yanlısı kampı teşvik edici bir mesaj olarak değerlendiriyor. Tayvan'ı ziyaret eden son ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 1997 yılında Newt Gingrich olmuştu.

Beyaz Saray: Ziyaret etme hakkı var

Biden yönetimi her ne kadar Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyaretinden yana gözükmese de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsü John Kirby ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın istediği yere gitmekte özgür olduğunu söyledi.

"Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etmeye hakkı var" diyen Kirby, "Pekin'in ABD'nin geçmişten bu yana süregelen politikalarıyla tutarlı olacak bir ziyareti bir çeşit krize dönüştürmesi için bir sebep yok" ifadesini kullandı.

Kirby, Çin'in Tayvan Boğazı'na füze atmak ya da Tayvan hava sahasını ihlal etmek gibi eylemler içerebilecek olası askeri provokasyonlara hazırlandığı yönünde istihbarat edindiklerini sözlerine ekledi.

Kirby ayrıca, ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı. ABD, Tayvan'daki hükümete destek vermesine karşın diplomatik olarak Taipei'yi değil, Pekin'i tanıyor. Bölgede statükonun sürmesinden yana olan Washington, Tayvan'ın resmi olarak bağımsızlık ilan etmesine ya da Çin tarafından zorla ele geçirilmesine de karşı.

 

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir

Özdemir: Alternatif tahıl rotaları şart

Politika
45 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rusların geleneksel oyuncak bebeği matruşka ortadan ikiye ayrılmış halde, yerde duruyor

Rusya'ya karşı yaptırımlar işe yarıyor mu?

Rusya'ya karşı yaptırımlar işe yarıyor mu?

Ekonomi
4 saat önce

Alevi kuruluşlarına saldırı: Münferit mi organize mi?

Alevi kuruluşlarına saldırı: Münferit mi organize mi?

Politika
18 saat önce
Putin Rus Donanması Günü kutlamaları'nda görülüyor.

Putin’in yeni deniz doktrini neleri hedefliyor?

Putin’in yeni deniz doktrini neleri hedefliyor?

Politika
19 saat önce
İstanbul İlhan Varank Hastanesi'ndeki bir koronavirüs ünitesinde tedavi gören hasta ve bir sağlık personeli - (19.12.2020)

Kamudaki uzman hekim açığı personel ilanına yansıdı

Kamudaki uzman hekim açığı personel ilanına yansıdı

Sağlık
29 Temmuz 2022
İstanbul'da bazı bankaların yönetim binaları - (Ağustos 2019)

"Kredi için bin dereden su getiriyoruz"

"Kredi için bin dereden su getiriyoruz"

Ekonomi
29 Temmuz 2022

Rusya ile Bayraktar TB2 için ortak üretime gidilebilir mi?

Rusya ile Bayraktar TB2 için ortak üretime gidilebilir mi?

Politika
29 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön