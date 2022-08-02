Tayvan olası Çin saldırısına hazır

Tayvan ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin olası ziyaretine cevaben gerçekleşebilecek bir Çin saldırısına hazırlıklı olduğunu duyurdu. Beklenen ziyarete dair detaylar da netleşiyor.

Asya turundaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştireceği iddia edilen ziyaret nedeniyle yükselen tansiyon düşmüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan ordusunun adayı olası bir Çin saldırısına karşı koruyabileceğinden "emin" olduklarını duyurdu.

Tayvan ordusunun bu "kabiliyet ve kararlılığa" sahip olduğunu ifade eden bakanlık, görevlendirilecek askeri birliklerle"düşman tehdidine" karşı acilen karşılık verilmesiniiçeren çeşitli planlar hazırladıklarını belirtti.

Çin savaş uçakları bu sabah erken saatlerde Tayvan Boğazı'nda Çin ile Tayvan arasındaki deniz sınırını belirleyen çizgi yakınlarında uçuşlar gerçekleştirdi. Reuters'a konuşan bir kaynak, bazı Çin savaş gemilerinin de sınır yakınlarında bulunduğunu ve bölgedeki bu yoğunluğun "son derece provokatif" olduğunu aktardı.

Olası ziyaretin detayları netleşiyor

Reuters haber ajansı, Pelosi'nin bugün geç saatlerde Tayvan'a uğramasının beklendiğini bildirdi. Ajansın haberine göre, ABD'li politikacının seyahat programıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Pelosi'nin Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile yapacağı görüşme dâhil temaslarının ise Çarşamba günü gerçekleşeceğini ifade etti.

Tayvan gazetesi Liberty Times da Pelosi'nin heyetinin yerel saatle 22.20'de Tayvan'a varacağını öne sürdü.

Pelosi, bugün Asya turunun ikinci durağı olan Malezya'da temaslarda bulunacak. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı dün de Singapur'daydı. Pelosi'nin resmi programında yer alan diğer ülkeler ise Güney Kore ve Japonya.

Pelosi'nin olası ziyaretini manşetine taşıyan bir Tayvan gazetesi Fotoğraf: ANN WANG/REUTERS

Tayvan'ı "Tek Çin" ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olarak gören Pekin, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini adadaki bağımsızlık yanlısı kampı teşvik edici bir mesaj olarak değerlendiriyor. Tayvan'ı ziyaret eden son ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 1997 yılında Newt Gingrich olmuştu.

Beyaz Saray: Ziyaret etme hakkı var

Biden yönetimi her ne kadar Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyaretinden yana gözükmese de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsü John Kirby ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın istediği yere gitmekte özgür olduğunu söyledi.

"Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etmeye hakkı var" diyen Kirby, "Pekin'in ABD'nin geçmişten bu yana süregelen politikalarıyla tutarlı olacak bir ziyareti bir çeşit krize dönüştürmesi için bir sebep yok" ifadesini kullandı.

Kirby, Çin'in Tayvan Boğazı'na füze atmak ya da Tayvan hava sahasını ihlal etmek gibi eylemler içerebilecek olası askeri provokasyonlara hazırlandığı yönünde istihbarat edindiklerini sözlerine ekledi.

Kirby ayrıca, ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasının değişmediğini vurguladı. ABD, Tayvan'daki hükümete destek vermesine karşın diplomatik olarak Taipei'yi değil, Pekin'i tanıyor. Bölgede statükonun sürmesinden yana olan Washington, Tayvan'ın resmi olarak bağımsızlık ilan etmesine ya da Çin tarafından zorla ele geçirilmesine de karşı.

DW,rtr,AFP / CÖ,ET