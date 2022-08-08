Tayvan: Çin işgale hazırlanıyor

Çin’in tatbikatlarının işgal hazırlığı olduğunu savunan Tayvan Dışişleri Bakanı, Çin'in jeostratejik hedeflerinin "Tayvan'ın ötesinde" olduğunu söyledi. ABD ise Çin'in önümüzdeki 2 yıl işgale girişmeyeceği görüşünde.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatların işgal hazırlığı niteliğinde olduğunu söyledi.

Salı günü Taipei'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Wu, "Çin, Tayvanlıların manevi gücünü zayıflatmak amacıyla, geniş çaplı askeri tatbikatlar ve füze denemelerinin yanı sıra, siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik baskı da uygulamakta" dedi. Söz konusu tatbikatların Tayvan'ı sindiremeyeceğini ifade eden Wu, olası bir işgalin ne zaman gerçekleşeceğini düşündüklerine ilişkin bir açıklamada ise bulunmadı.

"Çin'in hedefi Tayvan'ın ötesinde"

Tayvanlı Bakan Wu, "Tatbikatların sonunda Çin, Tayvan Boğazı'ndaki uzun dönemli statükoyu kırma teşebbüsünü rutin hale getirmeye çalışabilir" diye konuştu.

Wu, bu tür, bölgesel güvenlik için tehdit oluşturan hamlelerin, "Çin'in jeostratejik hedeflerinin Tayvan'ı aştığını" açık bir biçimde kanıtlar nitelikte olduğunu savundu. Wu, Çin'in Tayvan Boğazı'nı tamamıyla kontrol altına almasının engellenmesi için, daha fazla uluslararası destek çağrısında bulundu.

Hafta sonunda Tayvan, Çin'e "işgal simülasyonu yapma" suçlaması yöneltmişti. Bu çerçevede, Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait bazı uçak ve gemilerin, Tayvan ile Çin arasındaki "orta sınırı" aştığını gözlemlediklerini açıklamıştı. Söz konusu "orta sınır", iki ülkenin hak alanlarını belirlemesi öngörülen, Tayvan Boğazı'nı ortadan ikiye bölen hayali çizgiyi ifade ediyor. Kendi yönetimine sahip olan Tayvan'ı "Tek Çin" politikası çerçevesinde kendi toprağı olarak gören Pekin ise, bu çizgiyi tanımıyor.

ABD: Çin gelecek 2 yıl işgal etmeyecek

ABD Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Colin Kahl, Washington'ın değerlendirmesinin Çin'in Tayvan'ı gelecek iki yıl boyunca işgal etmeyeceği yönünde olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Pentagon yetkilisi, ABD ordusunun gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'nda seyri sürdüreceğini söyledi.

Reuters ajansı, Pentagon içinde, Çin'in Tayvan'ı tamamen kontrol altına almak için 2027 yılına kadar askeri açıdan hazır olmayacağı görüşünün yaygın olduğunu belirtti.

Çin, tatbikat kapsamında savaş uçaklarını Tayvan üzerinde uçurdu Fotoğraf: Gong Yulong/Xinhua/Xinhua News Agency/picture alliance

Çin, söz konusu tatbikatları, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in sert uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından başlatmıştı. Pelosi'nin ziyaretinin ardından Pazartesi günü ilk kez açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in eylemlerinden dolayı endişeli olduğunu ifade etti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise, "Provokatifler, sorumsuzlar ve yanlış hesap riskini artırıyorlar" açıklamasını yaptı.

Çin tatbikatlara devam ediyor

Çin, Pazartesi günü, Tayvan etrafında yürüttüğü askeri tatbikatları sonlandırmayıp, "denizaltılara ve deniz saldırılarına odaklanan" yeni tatbikatlar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Çin medyasında kimi yorumcular bu tatbikatların rutin hale gelebileceğini ifade ederken, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, söz konusu tatbikatların, ABD ve Tayvan'dan gelen son provokasyonlara yönelik "son derece makul ve ölçülü bir yanıt olduğunu" savunmuştu.

Pekin'in eylemlerini kınayan Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin'den askeri tatbikatları sonlandırıp geri çekilmesini talep etmişti. Bakanlığın açıklamasında, "Çin tarafından yaratılan askeri gözdağı karşısında Tayvan korkmayacak ve geri adım da atmayacaktır; bağımsızlığını, ulusal güvenliğini, özgür ve demokratik yaşam biçimini daha da kararlı bir biçimde savunacaktır" denilmişti.

Reuters,dpa,AP / SÖ,ET,BÜ,BK