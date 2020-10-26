Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya

Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya‘da. Tayland, Myanmar, Moğolistan ve Kamboçya, en çok Budist'in yaşadığı ülkeler. Avrupa'da da pek çok kişi bu doğu yaşam felsefesinden etkilenmiş durumda. Fakat Avrupa'da bir Budist ülke olduğunu çok az kişi bilir. Euromaxx muhabiri Hendrik Welling Avrupa‘nın en doğu köşesine giderek Budistleri ziyaret etti.