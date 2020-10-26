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Tayland, Asya'nın güneyinde ülke. Myanmar, Kamboçya, Laos ve Malezya ile komşudur. Başkenti Bangkok'tur. Nüfusu 70 milyondur.
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Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya‘da. Tayland, Myanmar, Moğolistan ve Kamboçya, en çok Budist'in yaşadığı ülkeler. Avrupa'da da pek çok kişi bu doğu yaşam felsefesinden etkilenmiş durumda. Fakat Avrupa'da bir Budist ülke olduğunu çok az kişi bilir. Euromaxx muhabiri Hendrik Welling Avrupa‘nın en doğu köşesine giderek Budistleri ziyaret etti.
Geçen yıl genç futbol takımı üyesi 12 çocuk ve antrenörlerinin iki hafta mahsur kaldığı Tham Luang mağarası olay sonrası tüm dünyada bilinen bir yer haline geldi. Normalde yılda 40 bin turisti ağırlayan bölgeyi, altı ayda 1.3 milyon kişi ziyaret etti.
Yeni Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünden yaklaşık 2,5 yıl sonra, üç gün süren görkemli bir törenle tacını giydi. Bir önceki tören yaklaşık 70 yıl önce yapılmıştı. Kral'ın törenden 3 gün önce evlendiği dördüncü eşi Suthida Tidjai da kraliçe ünvanı aldı.
Dünyanın hiçbir yerinde insanlar Tayland’daki kadar uzun süre internette zaman geçirmiyor. Günde kişi başı ortalama dokuz saat, 38 dakika internetteler. Bu da birçok kişisel veriyi geride sanal ortamda bırakmaları anlamına geliyor. Bazı şirketler bunu bir iş modeline dönüştürmüş.
23 Haziran'da Tayland'daki Tham Luang Nang Non mağarasında mahsur kalan futbol takımı oyuncusu 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. Kurtarma ekibi lideri, mahsur kalanların tamamını kurtarmayı "dünyanın moral desteği" sayesinde başardıklarını söyledi.