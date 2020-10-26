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Tayland

Tayland, Asya'nın güneyinde ülke. Myanmar, Kamboçya, Laos ve Malezya ile komşudur. Başkenti Bangkok'tur. Nüfusu 70 milyondur.

DW Türkçe'nin Tayland ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - 13.10.2020, Thailand, Bangkok: König Maha Vajiralongkorn von Thailand und Königin Suthida von Thailand winken während sie den Großen Palast nach einer Zeremonie verlassen. (zu dpa «Regiert der Thai-König aus Bayern? - Demo vor Deutscher Botschaft») Foto: Wason Wanichakorn/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Ülkesini Almanya'dan yönettiği iddia edilen Tayland Kralı'na protesto 26.10.2020

Tayland Kralı'nın bir süredir Almanya'da yaşaması ülkesinde protestolara neden oluyor. Göstericiler, Kral'ın ülkeyi Almanya'dan yönettiğini söylüyor. Almanya Dışişleri Bakanı da durumdan rahatsız.
04.2015 DW Global Ideas Interaktive Grafik Meer ME3 Clownfisch

Salgının etkileri denizlere yarıyor 24.04.2020

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında uygulanan kısıtlamalar doğaya yarıyor. Turist akınlarının durduğu Tayland'ın kıyılarında, nadir deniz canlılarının görülmeye başlandığı bildirildi.
Thailand security forces enter in a shopping mall as they chase a shooter hidden in after a mass shooting in front of the Terminal 21, in Nakhon Ratchasima, Thailand February 9, 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

Tayland'da saldırı: 26 ölü 09.02.2020

Tayland’da dün bir askerin üç farklı noktada düzenlediği silahlı saldırıda en az 30 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Saldırgan keskin nişancılarca öldürüldü.

Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya 22.07.2019

Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya‘da. Tayland, Myanmar, Moğolistan ve Kamboçya, en çok Budist'in yaşadığı ülkeler. Avrupa'da da pek çok kişi bu doğu yaşam felsefesinden etkilenmiş durumda. Fakat Avrupa'da bir Budist ülke olduğunu çok az kişi bilir. Euromaxx muhabiri Hendrik Welling Avrupa‘nın en doğu köşesine giderek Budistleri ziyaret etti.

Tayland’da çocukların kurtarıldığı mağaraya turist akını 21.06.2019

Geçen yıl genç futbol takımı üyesi 12 çocuk ve antrenörlerinin iki hafta mahsur kaldığı Tham Luang mağarası olay sonrası tüm dünyada bilinen bir yer haline geldi. Normalde yılda 40 bin turisti ağırlayan bölgeyi, altı ayda 1.3 milyon kişi ziyaret etti.

Tayland'da görkemli taç giyme töreni 06.05.2019

Yeni Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünden yaklaşık 2,5 yıl sonra, üç gün süren görkemli bir törenle tacını giydi. Bir önceki tören yaklaşık 70 yıl önce yapılmıştı. Kral'ın törenden 3 gün önce evlendiği dördüncü eşi Suthida Tidjai da kraliçe ünvanı aldı.

Die thailändische Prinzessin Ubolratana (M) nimmt am 27.10.2017 in Bangkok (Thailand) an der feierlichen Prozession, bei der die Asche von Thailands verstorbenem König Bhumibol in den Großen Palast gebracht wird, teil. Der Trauerzug mit mehreren Hundert Soldaten und Höflingen wurde vom neuen König Vajiralongkorn angeführt. Der Leichnam seines Vaters, der im Oktober 2016 mit 88 Jahren gestorben war, war die Nacht hindurch in einem eigens errichteten Krematorium in der Nähe verbrannt worden. (zu dpa «Asche von Thailands verstorbenem König zum Großen Palast gebracht» vom 27.10.2017) Foto: Guillaume Payen/SOPA via ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Tayland'da Prenses'in başbakanlık adaylığına Kral vetosu 09.02.2019

Tayland'da yaklaşan seçimlerde başbakanlık için yarışması planlanan Prenses Ubolratana Mahidol'un adaylığı Kral'ın eleştirisi üzerine partisi tarafından iptal edildi.

İnternetteki kişisel verileri paraya dönüştürüyorlar 24.01.2019

Dünyanın hiçbir yerinde insanlar Tayland’daki kadar uzun süre internette zaman geçirmiyor. Günde kişi başı ortalama dokuz saat, 38 dakika internetteler. Bu da birçok kişisel veriyi geride sanal ortamda bırakmaları anlamına geliyor. Bazı şirketler bunu bir iş modeline dönüştürmüş.

dpatopbilder - HANDOUT - 07.01.2019, Thailand, Bangok: Dieses von der Einwanderungspolizei zur Verfügung gestellte Foto zeigt Rahaf Mohammed al-Kunun (M), die aus Saudi-Arabien geflohen ist, neben Surachate Hakparn (r), Chef der Einwanderungspolizei von Thailand, am internationalen Flughafen in Bangkok. Thailand will vorläufig auf die Abschiebung einer 18-jährigen Frau aus Saudi-Arabien verzichten, die seit dem Wochenende auf dem Flughafen von Bangkok festsitzt. Foto: Uncredited/Immigration Police/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Ülkesinden kaçan Suudi kadın BM gözetiminde Bangkok'ta kalacak 07.01.2019

Öldürülme tehlikesi nedeniyle ailesinin yanından kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Tayland havalimanında mahsur kalan Suudi kadının, BM çalışanları gözetiminde havalimanından ayrıldığı bildirildi.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen am 15.07.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) in einem Garten. Am 13. August 2015 beginnt am Schweriner Landgericht (Mecklenburg-Vorpommern) der Prozess um einen spektakulären Fall von Drogen- und Menschenhandel. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa «Hanfplantage in Schwerin ausgehoben - Prozessbeginn am Landgericht» vom 13.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Tayland’da meclisten "yeni yıl hediyesi": Tıbbi kenevir yasallaştırıldı 25.12.2018

Tayland’da ilgili yasada değişiklik yapılarak kenevirin tıbbi kullanımı yasallaştırıldı. Böylece Tayland tıbbi kenevire onay veren ilk Güneydoğu Asya ülkesi oldu.

Tayland'da küçük çocuklar için boks yasağı gündemde 19.11.2018

Tayland'da para için boks maçına çıkarılan 13 yaşındaki çocuğun beyin kanamasından ölmesinin ardından tartışmalar büyüyor. 15 yaşın altındaki çocukların boks yapmasının engellenmesi isteniyor.
HANDOUT - 11.07.2018, Thailand, Chiang Rai: Dieses vom Thailand Government Spokesman Bureau zur Verfügung gestellte Bild zeigt drei der aus einer Höhle geretteten Jungen im Krankenhaus. Die zwölf Spieler einer thailändischen Fußball-Jugendmannschaft und ihr Trainer sind in einer aufwendigen Aktion aus der überfluteten Höhle gerettet worden. Foto: -/Thailand Government Spokesman Bureau/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Taylandlı çocuklar Dünya Kupası finaline gidemeyecek 11.07.2018

Tayland'da 17 gün mahsur kaldıkları mağaradan başarılı bir operasyonla kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri, davet edildikleri Dünya Kupası finaline tedavileri nedeniyle gidemeyecek.

"Mağarada mahsur kalanları dünyanın desteğiyle kurtardık" 11.07.2018

23 Haziran'da Tayland'daki  Tham Luang Nang Non mağarasında mahsur kalan futbol takımı oyuncusu 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. Kurtarma ekibi lideri, mahsur kalanların tamamını kurtarmayı "dünyanın moral desteği" sayesinde başardıklarını söyledi.

09.07.2018, Indien, Ahmadabad: Schülerinnen und Schüler halten Kerzen und beten für die Jungen, die in Thailand in einer Höhle gefangen sind, und nun gerettet werden. Foto: Ajit Solanki/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Tayland'daki kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı 10.07.2018

Tayland'daki bir mağarada iki haftayı aşkın süre mahsur kalan 12 futbol oyuncusu çocuk ile antrenörlerinin kurtarıldığı açıklandı.
09.07.2018 +++ CHIANG RAI, THAILAND - JULY 9: Onlookers watch and cheer as ambulances transport some of the rescued schoolboys from a helipad to a hospital on July 9, 2018 in Chiang Rai, Thailand. Divers began an effort to pull the 12 boys and their soccer coach on Sunday morning after they were found alive in the cave at northern Thailand. Videos released by the Thai Navy SEAL shows the boys, aged 11 to 16, and their 25-year-old coach are in good health in Tham Luang Nang Non cave and the challenge now will be to extract the remaining party safely. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

Tayland'da dört çocuk daha kurtarıldı 09.07.2018

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan çocuklardan dördünün daha dalgıçlar eşliğinde çıkarılmasıyla birlikte kurtarılan çocukların sayısı sekize ulaştı.
(180709) -- CHIANG RAI, July 9, 2018 (Xinhua) -- Rescuers work near the cave where 12 young soccer team members and their coach were trapped in Chiang Rai, Thailand, July 8, 2018. Four boys out of a total of 12 young soccer team members and their coach have been rescued after being trapped in a cave in northern Thailand for more than two weeks, a Thai official in charge of the rescue operation told reporters Sunday. (Xinhua/Chiang Rai PR office) (gj) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Tayland'da çocukları kurtarma operasyonu ikinci gününde 09.07.2018

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuktan dördünün kurtarılmasının ardından ara verilen operasyona bugün yeniden başlandı.
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