Tayland'dan eşcinsellerin evlenmesine ilk onay

Tayland parlamentosunun alt kanadı eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren tasarıyı kabul etti. Yasa Senato ve Kral tarafından da onaylanırsa Tayland Güneydoğu Asya'da eşcinsel birliktelikleri tanıyan ilk ülke olacak.

Tayland parlamentosunun alt kanadı eşcinsel evlilikleri yasallaştıracak tasarıyı kabul etti. Tasarının Senato ve Kral tarafından da onaylanması halinde Tayland eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Güneydoğu Asya ülkesi olacak.

Tayland Temsilciler Meclisi'ndeki 415 milletvekilinden 400'ünün evet diyerek ezici çoğunlukla kabul ettiği yasa, evliliği bir erkek ve kadın arasında değil "iki kişi arasındaki birliktelik" olarak tanımlıyor. Yasa LGBTİ+ çiftlere, vergi, miras, tıbbi tedaviye izni verme gibi konularda heteroseksüel çiftlerle eşit haklar sağlıyor.

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Eşcinseller ve heteroseksüel çiftler eşit olacak

Yasa uyarınca, ülkenin medeni hukukunda ve ticaret kanununda "erkek ve kadın" ve "karı-koca" sözcükleri "bireyler" ve "evlilik partnerleri" sözcükleriyle değiştiriliyor. LGBTİ+ çiftler yasal, mali ve tıbbi haklara erişimde heteroseksüel çiftlerle eşit hale getiriliyor.

İktidar partisi Pheu Thai partisinin sözcüsü ve evlilik eşitliği yasa tassarısını denetleyen komitenin başkanı Danuphorn Punnakanta, parlamentoda yaptığı konuşmada bu yasanın cinsiyete bakılmaksızın "Tayland'daki herkes" için olduğunu ve heteroseksüel çiftleri herhangi bir haktan mahrum bırakmadığını belirtti. Bu yasa ile LGBTİ+ bireylere zaten sahip olması gereken haklarının iade edildiğini ifade eden Punnakanta, "Bunlar bir grup insanın kaybettiği temel haklardır" dedi.

Evlat edinme hakkı da tanınıyor

Yeni yasa eşcinsel çiftlere çocuk evlat edinme hakkı da verecek. Kabul edilen yasa tasarısında "anne" ve "baba" kelimelerinin yanı sıra "ebeveyn" (parent) kelimesinin yer alması onaylanmadı. LGBTİ+ aktivistleri bunun LGBTİ+ çiftlerin aile kurma ve çocuk yetiştirme haklarını sınırlayacağını savunuyor.

Tayland Asya'da LGBTİ+ topluluğunun güçlü olduğu bir ülke ancak LGBTİ+ aktivistleri evlilik eşitliği yasasının parlamentodan geçmesi için uzun yıllardır mücadele veriyor. Geçen yıl göreve gelen Pheu Thai partisi liderliğindeki yeni hükümet evlilik eşitliği yasasını ana hedeflerden biri haline getirmişti.

Asya genelinde yalnızca Tayvan ve Nepal eşcinsel evliliği tanıyor.

AFP, Reuters / EÇ, EC

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