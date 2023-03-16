Tartışmalı emeklilik yasası: Macron meclisi baypas etti

Fransa'da Macron hükümeti, tartışmalı emeklilik reformunda meclis onayı tehlikeye girince meclisi baypas etme olanağı tanıyan özel anayasa maddesini devreye soktu. Kararın protestoları daha da yoğunlaştırması bekleniyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten ve ülke içinde yoğun protestolara neden olan yasa tasarısını parlamento onayı olmaksızın yürürlüğe sokma kararı aldı. Fransız anayasasının 49.3'üncü maddesi, bir yasa tasarısının muhalefet tarafından bloke edilmesi durumunda, yasama sürecini hızlandırmak için hükümete meclisi baypas etme imkanı sağlıyor.

Fransa Senatosu söz konusu tasarıyı Perşembe günü kabul etmiş, ancak hükümet ve muhalefetten milletvekillerinin tasarı ile ilgili çekincelerini dile getirmelerinin ardından Macron'un parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te çoğunluğa ulaşamama riski doğmuştu.

Tansiyonun son derece yüksek olduğu bugünkü oturumda, mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, "Parlamentoda 175 saatlik tartışmaların boşuna yapılmış olması riskine giremezdik" ifadelerini kullandı. Borne'un konuşmasını protesto eden muhalefet milletvekillerinden bazıları Başbakan'ı yuhalarken bir kısmı Fransa Ulusal Marşı'nı söyledi.

Fransa'da emeklilik yasa tasarısına karşı haftalardır gösteriler yapılıyor. Fotoğraf: Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance

Gerilim daha da tırmanabilir

Tasarının kabulünden önce açıklamalarda bulunan sendikalar ve siyasi uzmanlar, meclisin devre dışı bırakılması durumunda karşıt grupların radikalleşebileceği ve yasanın demokratik meşruiyetinin sorgulanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu hükümet için tam bir fiyasko, bir demokrasi darbesi" ifadelerini kullanarak Macron hükümetinin "başından beri parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu yanılgısına düştüğünü" söyledi.

Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmaları, halkın üçte ikisinin emeklilik yasasındaki reformu reddettiğini ortaya koyuyor.

AFP / ET,BK