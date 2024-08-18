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Tarık Ziya Ekinci toprağa verildi

18 Ağustos 2024

Eski TİP Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi doktor, tarihçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

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Tarik Ziya Ekinci kırçıllı bir ceket giymiş, içinde gri bir polo kazak. Yakın çekimde görülüyor. Ekinci'nin o uzun, gür ve kalın kırlaşmış kaşları dikkat çekiyor. Yüzünde endişeli bir ifade var.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:"Tarık ağabey davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesini isteyen biriydi"Fotoğraf: ANKA

Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi doktor, tarihçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

15 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybeden Ekinci'nin cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a getirilmişti.

Burada Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki aile kabristanında Ekinci için bugün yapılan cenaze törenine eşi Perihan Ekinci ile kardeşleri Emin Ekinci ve Tahir Ekinci'nin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi ile çok sayıda kişi katıldı.

Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi doktor, tarihçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken imam dua okudu, oradan bir görüntü. Biri mikrofon tutmuş duayı katılımcıların duymasını sağlıyor. Önde de vefat eden Ekinci'nin büyük bir fotoğrafı.
Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi doktor, tarihçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.Fotoğraf: ANKA

"Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için çabaladı" 

Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bence Tarık ağabey Kürt meselesinin bir özetidir, bir resmidir. Tarık ağabey davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesini isteyen biriydi. Her onurlu Kürt gibi işkence gördü, cezaevi gördü, mücadele etti. Yılmadan Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için ömrü boyunca mücadele etti" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Sağlığında kendisini evinde ziyaret ettik. Bir kere daha kendisini canlı dinleme fırsatımız oldu. 99 yılık yaşamı bu toprakların tarihidir. Bizim neleri yaşadığımızın aynı zamanda tarihidir. Bir hafızanın tarihidir. Bir cesaretin tarihidir. Bir kararlılığın tarihidir, bir entelektüel birikimin tarihidir ve bu vazgeçmemenin tarihidir, vazgeçmedi hiçbir zaman" diye konuştu. Tanrıkulu, son nefesine kadar Kürt halkının hakları için, Türkiye'de demokrasi için, eşitlik için, adalet için mücadele ettiğini söyledi ve Ekinci'nin birikimini herkesle paylaştığının da altını çizdi.

Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

DHA/ETO,EC

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