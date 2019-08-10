 Tanzanya′da yakıt tankeri patladı | DÜNYA | DW | 10.08.2019

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DÜNYA

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı

Tanzanya'daki yakıt tankeri patlamasında çoğu etrafa saçılan benzini bidonlarına doldurmaya çalışan en az 57 kişi hayatını kaybetti.

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Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da gerçekleşen yakıt tankeri patlamasında en az 57 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi ise yaralandı.

Tanzanya polisi, patlamanın Cumartesi günü ülkenin en büyük kentlerinden Darüsselam’ın 200 kilometre batısındaki Morogoro’da gerçekleştiğini açıkladı. Polis yetkilisi, yaşamını yitiren 57 kişinin büyük çoğunluğunun etrafa saçılan yakıtı toplamaya çalışırken öldüğünü kaydetti.

Hükümet sözcüsü Hassan Abbasi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan kaza ve can kayıplarından "üzüntü duyduklarını" söyledi.

Patlama anı görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Videolarda, patlama öncesinde, aracın kaza yapmasının ardından etrafa saçılan yakıtı benzin bidonlarına doldurmaya çalışan kalabalık görülüyor.

Bir görgü tanığı "Durum gerçekten çok kötü. Birçok kişi öldü. Burası işlek bir bölge, bu yüzden yakıt çalmaya çalışanların yanı sıra buradan geçerken ölenler de var" şeklinde konuştu. "Yangın devasaydı ve mağdurları kurtarmak çok zordu" diyen görgü tanığı, 65 ila 70 kişiyi yangından kurtarılırken gördüğünü ifade etti.

AFP/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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