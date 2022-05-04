"Tanrı’nın eli" forması 8,8 milyon euroya satıldı

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İngiltere'ye karşı oynadığı karşılaşmada giydiği forma açık artırma ile 8,8 milyon euroya satıldı.

Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, ulaşılan fiyatın bugüne dek spor alanında yapılan açık artırmalarda kaydedilen en yüksek meblağ olduğu ve bir rekor kırıldığı bildirildi. Formayı hangi kişi ya da kurumun satın aldığına dair ise bilgi verilmedi.

Sporla ilgili yapılan açık artırmalarda bugüne dek ulaşılan en yüksek meblağ, 2019'da yapılan bir müzayedede, 1892 tarihli Olimpiyat Manifestosu'na ödenen 8,8 milyon dolar (8,4 milyon euro) olmuştu.

New York Yankees takımının efsanevi beyzbol oyuncusu Babe Ruth'un 1920'li yıllarda giydiği formaya verilen 5,6 milyon dolar da (5,3 milyon euro), Maradona'nın formasından önce bugüne dek satılmış en pahalı forma idi.

Fotoğraf: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance

"Tanrı'nın eli"

Maradona, 10 numaralı mavi Arjantin milli takımı forması ile 22 Haziran 1986'da çıktığı karşılaşmada İngiltere'ye iki gol atmış ve Arjantin bu gollerle İngiltere'yi turnuvadan eleyerek yarı finale yükselmiş, daha sonra da Belçika ve Almanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Ancak Arjantin-İngiltere maçı, kısa süre önce iki ülkenin Falkland Adaları için savaşmış olması nedeniyle oldukça gergin bir atmosferde oynanmış ve Maradona bu karşılaşmanın 51'inci dakikasında topu elle İngiltere ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirmişti.

Efsanevi futbol yıldızının, 55'inci dakikada bu kez altı kişiyi ve İngiltere kalecisi Peter Shilton'u çalımlayarak filelere gönderdiği ikinci gol ise, 2002 yılında FIFA tarafından dünya çapında düzenlenen bir oylamada "20'inci yüzyılın golü" seçilmişti.

Hodge'un 36 yıl sonra formayı satma kararı

Arjantin-İngiltere karşılaşmasının ardından Maradona ile formalarını değiş-tokuş yapan İngiltere Milli Takımı oyuncusu Steve Hodge, bu formayı uzunca bir süre sergilendiği Manchester Ulusal Futbol Müzesi'ne geçici olarak vermiş ancak bir süre önce 10 numaralı mavi formayı satma kararı almıştı.

Hodge aynı zamanda, Maradona'nın "Tanrının eli" ile attığı golde kalecisine geri pas vererek, Maradona'nın pozisyona girmesini sağlayan oyuncu olmuştu.Dünya futbolunda tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul gören Maradona, 25 Kasım 2020'de, 60 yaşında Arjantin'de hayatını kaybetti.

AFP,dpa,Reuters / ET,JD